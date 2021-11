Manuel Bortuzzo chiude con Lulù: “Il problema sono io, passo da amare la vita a volermi ammazzare” Al Grande Fratello Vip 2021, Manuel Bortuzzo ha preso le distanze da Lulù Hailé Selassié. Il nuotatore ha spiegato che il suo stato d’animo non gli consente di “vedere il bello” nella loro conoscenza.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manuel Bortuzzo ha preso di nuovo le distanze da Lulu Hailé Selassié. Il motivo sembra essere sempre lo stesso. Il nuotatore vorrebbe i suoi spazi e, dunque, si spazientisce quando la principessa etiope diventa troppo affettuosa. Lulù, davanti all’ennesimo allontanamento di Manuel, è caduta dal pero. Era convinta, infatti, che a lui piacessero le coccole che lei gli riserva prima di dormire.

GF Vip, Manuel Bortuzzo chiede a Lulù di fare la sua strada

Manuel Bortuzzo è apparso fermo sulla sua posizione: “Tu devi fare la tua strada e io mi riprendo da solo”. Ha spiegato, però, che la sua decisione di mettere un freno è legata anche al suo stato d’animo del momento: “Ho più bassi che alti”. Lulù si è dimostrata ancora una volta una ragazza molto sensibile. Infatti, con le lacrime agli occhi, si è detta dispiaciuta per la sua tristezza. Bortuzzo l’ha invitata a non preoccuparsi:

“Non ci arrivi a capire che se non lo voglio, forse è perché non voglio rovinare quella cosa e non perché mi fa schifo? Io sono fatto così. Quando nella vita succede qualcosa che mi pesa dentro, il mio mood cambia, la mia voglia cambia, non affronto più la vita con la stessa voglia di prima. Le cose delicate, anziché rovinarle, per carattere mi viene da metterle da parte. C’è una parte di me che rovina le cose, per questo le metto da parte”.

Lo sfogo di Manuel Bortuzzo

Lulù ha spiegato a Manuel Bortuzzo che comportandosi in questo modo rischia di perdersi tutti i bei momenti che potrebbe vivere nella casa, ma Manuel l’ha interrotta: “Io non ho vissuto dei bei momenti proprio nella mia vita, sai quante cose belle mi sono perso per colpa del mio comportamento? Non imparo perché è impossibile quando hai un peso così grande. Fidati di me”. Lulù, tuttavia, non ha potuto fare a meno di notare che quando è con Aldo Montano, Manuel sorride, si diverte e non sembra poi così triste. Quindi ha aggiunto di sentire il bisogno di condividere del tempo con lui: “Io ho bisogno di te, di stare con te, non ti chiederei mai di stare insieme tutto il giorno, sarei pazza, ma almeno un po’ di tempo. Durante il pomeriggio, la sera, perché io non ce la faccio”. Manuel Bortuzzo, però, ha concluso:

Leggi anche Soleil Sorge ha un crollo e non partecipa alla Game Night del GF Vip: i motivi del suo isolamento