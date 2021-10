Manuel Bortuzzo accusato di illudere Lulù: “Non sono uno stron**, voglio vivermela” Al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha provato a fare chiarezza sul rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié. Il nuotatore è stato accusato di illudere la principessa etiope perché, dopo aver fatto di tutto per allontanarla, le ha dato un bacio. Ma lui ha assicurato: “Non c’è illusione”.

A che punto è la relazione tra Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo? Alfonso Signorini ha provato a fare chiarezza nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 29 ottobre. In questi giorni, i due si sono scambiati un bacio appassionato del tutto inaspettato, visto che a prendere l'iniziativa è stato proprio il nuotatore. I diretti interessati hanno commentato l'accaduto in diretta.

Manuel Bortuzzo vede un futuro con Lulù?

In confessionale, Manuel Bortuzzo aveva detto: "Lei è così dolce che è impossibile non prendersi il bene che ti dà. Ci lasciamo andare così, senza discussioni, senza parole. Alla prima parola che vola, sa come va a finire". Alfonso Signorini ha chiesto al gieffino se non ritenga di farla soffrire avvicinandosi di nuovo a lei. Il giovane ha replicato: "La cosa più bella sarà fuori, gliel'ho detto. Ora è una cosa che fa bene, se fa bene perché non viversela?". Il conduttore, allora, ha chiesto a Lulù se sia disposta ad accettare che i ritmi di Manuel siano anche scanditi dalle sue condizioni di salute. La principessa etiope non ha avuto dubbi:

"Ma certo, se l'ho accettato qui dentro credo che fuori sarà ancora più facile perché ognuno ha la propria vita e le proprie cose da fare, non staremo insieme 24 ore su 24".

Manuel Bortuzzo accusato di illudere Lulù

Manuel Bortuzzo, quindi, ha spiegato perché è tornato sui suoi passi con Lulù dopo avere fatto di tutto per farla allontanare: "Noi avevamo già messo tutto in preventivo. Lei sa tutto. Io mi sentivo a disagio nei confronti di me stesso, perché quando una persona che ti vuole bene e a cui vuoi bene, ti viene vicino, fai fatica a staccarti totalmente. Non volevo passare per lo stron** che non la saluta nemmeno. Allora dico viviamocela, siamo felici qui dentro e poi la nostra vita la costruiamo fuori". Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno rimarcato: "Prima l'allontani, poi la riprendi nel letto" e lo hanno invitato a non illuderla. Manuel ha concluso: "Non c'è illusione".