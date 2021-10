GF Vip, Miriana Trevisan e l’amore di Nicola Pisu: “Senza telecamere lo frequenterei” La storia tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu al Gf Vip sembra sul punto di sbocciare. Durante la puntata del 18 ottobre Miriana Trevisan ha espresso ancora qualche dubbio sull’autenticità del sentimento di lui, aggiungendo però di essere attratta: “Se non ci fossero le telecamere lo frequenterei”.

A cura di Andrea Parrella

Tra le storie che stanno sbocciando al Grande Fratello Vip, c'è senza ombra di dubbio quella tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Una storia ancora in divenire, visto che lui pare molto preso e interessato dalla showgirl, la quale è invece più restia e frenata rispetto al lasciarsi andare del tutto con lui. Pochi giorni fa Pisu leha addirittura confessato di essere innamorato di lei, cosa che non ha negato nel corso dell'undicesima puntata del GF Vip.

Miriana frenata con Nicola

Miriana Trevisan non nega un po' di perplessità: "La differenza d'età e la necessità di conoscerlo meglio […] Io sono attratta da lui, ma il suo essere innamorato è troppo". Pisu non concorda, ma anzi conferma la dichiarazione fatta: "È ciò che sento, è un sentimento pieno". Miriana, a sua volta, ha ribadito: "A me sembra veloce questa cosa, anche se ti rispetto. Non so se siano le telecamere, perché lui è una persona pura che merita il meglio". Sollecitata da Signorini ha detto: "Se non fossimo davanti alle telecamere, ci uscirei, lo frequenterei".

La confessione di Nicola a Miriana Trevisan

Miriana è frenata e confessa di non sentirsi pronta nemmeno a concedere un vero bacio al giovane inquilino della casa che la sta corteggiando ormai da giorni. "Spero che lei prima o poi tolga i freni", spiega Nicola Pisu che si sta giocando la carta del romanticismo nella casa. La coccola sotto le coperte in giardino, le sussurra dolcezze d'amore e, quando le parole la mettono troppo a disagio, lo scrive con un dito sul vetro appannato della veranda: "Mi sono innamorato di te". Lei lo frena e gli chiede di non correre anzi, mette in dubbio il fatto che Nicola stia procedendo per tentativi con le donne della casa, e lo gela: "Cancella subito! Ma sei matto?". Lui non si dà per vinto e le promette: "Ce la metterò tutta sappilo".