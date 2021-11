I 5 momenti imperdibili della diciottesima puntata: la telenovela con Soleil Sorge e Delia Duran Ecco i momenti imperdibili della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2021: lo scontro Delia-Solei; la gag Cipriani-Giucas e tanto altro ancora.

I momenti imperdibili della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini ha moderato una serie di argomenti che sono risultati degni di nota. Tra tutti, ovviamente, c'è stato il seguito del triangolo che vede al centro Alex Belli e ai lati opposti sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Manuel Bortuzzo ha deciso di troncare definitivamente con Lulù. Francesca Cipriani e Giucas Casella sono la coppia che assicura più risate.

Lo scontro tra Delia Duran e Soleil Sorge

Delia Duran e Soleil Sorge si sono affrontate faccia a faccia nello studio del Grande Fratello Vip. Tutto è successo davanti agli occhi interessati di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe e di Alfonso Signorini. Anche Alex Belli ha assistito allo scontro. Soleil ha vinto ai punti:

Dovresti preoccuparti più di tuo marito che non di me. Le tue parole sono insensate e fuori luogo. Hai una personalità molto bassa, mi aspettavo una Delia che veniva a scusarsi. Se ti preoccupa la nostra complicità, è perché ti preoccupa questa donna qua.

Manuel non sopporta più Lulù

Manuel Bortuzzo ha rotto definitivamente con Lulù. Nella diciottesima puntata, tutti i nodi vengono al pettine. Alfonso Signorini prova a far ragionare la Selassié ma non c'è verso. L'unica soluzione la trova Manuel Bortuzzo in sede di nomination: il suo voto è proprio per le Princess.

L'eliminazione di Nicola Pisu

L'eliminazione di Nicola Pisu mette anche fine definitivamente alle velleità del figlio di Patrizia Mirigliani di provare a conquistare il cuore di Miriana Trevisan. La ex Non è la Rai e il "figlio d'arte" si sono lasciati malissimo. "Non vedo la mia vita con lui", aveva detto Miriana Trevisan poco prima del verdetto che ha separato per sempre i due.

Francesca Cipriani taglia i capelli di Giucas Casella

Certamente, uno dei momenti top della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, ha riguardato Francesca Cipriani e Giucas Casella. La Cipriani si è vendicata dell'illusionista, tagliando una ciocca dei capelli proprio come aveva fatto il mago con lei. Quando c'è da ridere, Alfonso Signorini si rivolge sempre a loro.

La sorpresa per Davide Rossi

Alfonso Signorini ha voluto dedicare un momento tutto per Davide Rossi, che parla spesso della sua fidanzata Alessia. Dopo avergli fatto recapitare in regalo un suo foulard, Davide resta deluso perché avrebbe voluto incontrare la sua ragazza al giardino. Dopo alcuni momenti, Signorini lo invita ad andare al giardino con tutti. È la sua Alessia ad attenderlo. Davide si inginocchia: "È quasi una proposta di matrimonio".