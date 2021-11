GF Vip, Francesca Cipriani si vendica e taglia i capelli a Giucas Casella in diretta Durante la 18esima puntata del Grande Fratello Vip si assiste un momento davvero esilarante in cui Francesca Cipriani si vendica dello scherzo di Giucas, tagliandogli i capelli.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le coppie che si sono venute a creare nella casa del Grande Fratello Vip, anche se non è l'amore a legarli, quella formata da Giucas Casella e Francesca Cipriani è senza ombra di dubbio la più scoppiettante. I due, ormai, sono diventati inseparabili e non esitano a farsi l'un l'altro gli scherzi peggiori. Ecco che nella diciottesima puntata l'ex Pupa ha l'opportunità di vendicarsi dopo che il paragnosta le aveva tagliato i capelli in settimana.

Giucas e Francesca amici per la pelle

Il rapporto tra il mago e la gieffina è quello di due persone che cercano di divertirsi insieme: "Siamo come fratello e sorella" dicono entrambi in confessionale chiamati da Alfonso Signorini che, infatti, ripercorre attraverso dei filmati tutti i momenti che i due hanno vissuto insieme e per la maggior parte sono esilaranti. Dalla tinta alle urla, dagli inseguimenti agli scherzi bonari non si può certamente dire che i due si annoino e, infatti, confermano questo affetto reciproco anche nei confessionali: "Giucas è una persona incredibile, è davvero un uomo speciale e io gli voglio un gran bene" ha dichiarato la gieffina che, di contro, si è sentita elogiare dal suo compagno d'avventura che, infatti, ha confessato: "Francesca è una ragazza pura, alcuni pensano che lei finga ma è davvero così come si mostra".

Lo scherzo in diretta a Giucas

Un legame idilliaco, sembrerebbe, ma quando c'è l'opportunità di vendicarsi Francesca Cipriani non se l'è fatto ripetere due volte. Dopo aver subito una sforbiciata a sorpresa da parte di Giucas, vestendo i panni da bambola assassina è rientrata in casa, fornita di forbici e si è diretta verso la sua vittima, freezata a dovere. Il mago, quindi, si è ritrovato la bambolona con tutta la sua furia, pronta mettere in atto il suo piano e dopo un urlo dritto in volto, ha afferrato le forbici che, in realtà non avrebbero potuto fare alcun danno, e ha fatto finta di tagliare una ciocca di capelli al povero Casella che, terrorizzato, ha anche versato qualche lacrima. Uno scherzo crudele, con tanto di ciocca finta agitata davanti agli occhi, ma che si è concluso al solito modo: con un bacio e un abbraccio tra i due.