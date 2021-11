Giucas Casella taglia i capelli a Francesca Cipriani, lei perde la testa: “Sei finito” Giucas Casella taglia una ciocca di capelli a Francesca Cipriani che ci rimane malissimo e si inviperisce. L’illusionista prova a difendersi: “Ma è solo uno scherzo, non te la prendere”. Lei non vuole sentire ragioni: “Mi hai tagliato una ciocca di capelli, per me sei un uomo finito. Per te adesso è finita”.

Un momento davvero esilarante al Grande Fratello Vip. Protagonisti i due personaggi più improbabili e cartooneschi di questa edizione: Giucas Casella e Francesca Cipriani. Il mago-illusionista "sola", per definirlo come fa Alfonso Signorini, taglia una ciocca di capelli a Francesca Cipriani, che reagisce male: anzi, malissimo. Nasce un inseguimento di Francesca Cipriani con Giucas Casella costretto a scappare via: "Ma è solo uno scherzo, non te la prendere". Lei non vuole sentire ragioni: "Mi hai tagliato una ciocca di capelli, per me sei un uomo finito. Per te adesso è finita". Soleil e le Selassie provano a calmare Francesca Cipriani ma non ci riescono. Giucas Casella è costretto così a starle lontano per molto tempo. Se la ridono anche Katia Ricciarelli e Aldo Montano, appartati per un chiarimento.

Gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip

Ci sono nuovi equilibri nella casa del Grande Fratello Vip. I vari momenti sono sempre più duri da digerire e ogni giorno che passa mette a dura la prova la resistenza dei coinquilini. Alex Belli è stato l'assoluto protagonista dell'ultima puntata che, intanto, ha visto dire addio a Jo Squillo, eliminata dopo un percorso abbastanza anonimo. Nella sedicesima puntata abbiamo visto andare in nomination proprio Alex Belli, poi Carmen Russo, che sembrerebbe essere la principale indiziata per l'eliminazione, l'attore Davide Silvestri e, infine, la coppia che nel Gf si sta dando filo da torcere, i due rivali Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Nella sedicesima puntata, Alex Belli si è trovato al centro di diverse vicende a partire proprio dal faccia a faccia con Aldo Montano, che ha avuto una tregua forzata sotto la buona stella di Alfonso Signorini. Poi, c'è stato il confronto con sua moglie Delia Duran e che ha coinvolto anche Soleil Sorge. Poi, ci sono state le scuse a Manuel Bortuzzo per la battuta sulla disabilità.