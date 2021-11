Grande Fratello Vip 2021, eliminata Jo Squillo: nominati Alex, Carmen, Davide, Gianmaria e Soleil La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha dato il suo verdetto. Il 5 novembre, infatti, Jo Squillo è stata eliminata. Come in ogni diretta, non sono mancate le nomination. A sfidarsi al televoto nella prossima puntata saranno: Alex Belli, Gianmaria Antinolfi, Davide Silvestri, Carmen Russo, Soleil Sorge. Spetterà al pubblico decidere chi salvare.

A cura di Daniela Seclì

Jo Squillo è l'eliminata della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Ha perso lo scontro al televoto contro Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Soleil Sorge. In nomination Alex Belli, Carmen Russo, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. La puntata ha fatto sì che tutti i nodi venissero al pettine. Si è parlato a lungo, infatti, dello scontro tra Aldo Montano e Alex Belli. Quest'ultimo, inoltre, ha avuto modo di rivedere Delia Duran.

Chi è la concorrente eliminata del 5 novembre 2021, le percentuali

Si è interrotto il percorso nella casa del Grande Fratello Vip di Jo Squillo. Il pubblico, infatti, ha deciso di salvare Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Soleil Sorge. Ecco le percentuali del verdetto del televoto, che rispondeva alla domanda "Chi vuoi salvare?":

Soleil Sorge 41%;

Gianmaria Antinolfi 22%;

Nicola Pisu 20%;

Jo Squillo 17%.

Chi sono i concorrenti in nomination

Gli immuni scelti dai concorrenti sono stati Jessica, Lulù e Clarissa Hailé Selassié, Giucas Casella, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Manila Nazzaro e Aldo Montano. Le opinioniste hanno dato l'immunità a Miriana Trevisan.

Le nomination palesi. Sophie Codegoni ha nominato Gianmaria Antinolfi perché non sa chi sia davvero. Nicola Pisu ha nominato Davide Silvestri perché si sono allontanati. Francesca Cipriani ha nominato Gianmaria Antinolfi perché ha scatenato la discussione tra Alex e Aldo. Gianmaria Antinolfi ha nominato Alex Belli perché non vede verità in lui. Carmen Russo ha nominato Alex Belli perché dovrebbe cercare l'equilibrio in amore. Soleil Sorge ha nominato Gianmaria Antinolfi. Davide Silvestri ha nominato Gianmaria Antinolfi perché sperava mettesse pace tra Alex e Aldo. Alex Belli ha nominato Gianmaria Antinolfi per la sua lingua biforcuta.

Le nomination segrete. Manuel Bortuzzo ha nominato Carmen Russo perché non la vede come un punto di riferimento. Katia Ricciarelli ha nominato Gianmaria Antinolfi perché crea situazioni per cui le persone poi litigano. Le principesse hanno nominato Alex Belli perché Delia merita più rispetto. Aldo Montano ha nominato Alex Belli. Miriana Trevisan ha nominato Soleil Sorge perché la trova egoista. Manila Nazzaro ha nominato Alex Belli perché provoca sofferenza fuori. Giucas Casella ha nominato Gianmaria Antinolfi perché pensa solo a mangiare e a divertirsi.

I nominati della sedicesima puntata sono Alex Belli, Gianmaria Antinolfi, Davide Silvestri, Carmen Russo, Soleil Sorge.

Cos'è successo nella puntata del Grande Fratello Vip del 5 novembre 2021

Nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 trasmessa il 5 novembre, sono stati analizzati tutti gli attriti scoppiati nella casa negli ultimi giorni: dalla rissa tra Alex Belli e Aldo Montano, allo scontro tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Alex Belli ha avuto un confronto con Delia Duran, delusa dalla vicinanza del marito a Soleil Sorge. Giucas Casella, invece, ha ricevuto una sorpresa. Ha incontrato di nuovo Iva Zanicchi.