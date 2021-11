La gioia di Miriana Trevisan per Nicola Pisu salvo al televoto, Bruganelli: “State bene insieme” La reazione di Miriana Trevisan nel sapere del salvataggio di Nicola Pisu riaccende gli animi e le sperenza del figlio di Patrizia Mirigliani. La ex valletta di Non è la Rai però avvisa: “Nicola, devi vivere la convivialità della casa, meno il pettegolezzo. Devi stare in mezzo a noi, devi vivertela”.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu continueranno a stare insieme al Grande Fratello Vip. È stata Jo Squillo a essere eliminata al televoto. Alfonso Signorini osserva le reazioni della casa e non annuncia a nessuno il verdetto. Poi, invita Miriana Trevisan a scoprire in Mistery Room se l'eliminato è proprio Nicola Pisu. La ex Non è la Rai dimostra di essere molto legato a Nicola Pisu.

La reazione di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan dimostra di essere legata a Nicola Pisu. Nel riabbracciarlo, lo invita a vivere meglio la casa, a stare meglio in mezzo ai concorrenti:

Non so niente di quello che sarà il futuro, però lui è una certezza. È una persona che c'è sempre e per una donna questo è importante. Non so cosa sarà di noi, ma lui merita tanto. Io ti prego, Nicola, devi vivere la convivialità della casa, meno il pettegolezzo. Devi stare in mezzo a noi, devi vivertela.

Il pensiero di Sonia Bruganelli

"Lui ti vuole tutto per se, Miriana" spiega Alfonso Signorini "sai quanti uomini e donne si trovano nella situazione di Nicola, tutti persi dietro il loro amore e non contraccambiati". Sonia Bruganelli interviene per sottolineare l'importanza della coppia all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il pensiero di Sonia Bruganelli: "Rido di felicità, sono contenta che rimanga Nicola. Spero che inizi a stare un po' più bene insieme agli altri". Anche Adriana Volpe dice la sua: "Ho visto gli occhi emozionati di Miriana. Lei non riesce a confessare a se stessa tutta l'emozione che prova. A me piace tanto Miriana, mi piace davvero tanto tanto, mi piace di Miriana la sua sensibilità e il suo modo di portare avanti questa cosa".

Nessuno rimpiange Jo Squillo

Al rientro, Miriana Trevisan prova a fare uno scherzo agli altri della casa, fingendo l'eliminazione di Nicola Pisu, ma lo scherzo non riesce. Felicità da parte tutti: nessuno rimpiange Jo Squillo.