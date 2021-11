Delia Duran contro Alex Belli: “Quando bevi, sei un’altra persona e lo sai anche tu” Lo scontro tra Delia Duran e Alex Belli nella sedicesima puntata arriva all’apice. La moglie attacca il marito: “Mi hai mancato di rispetto”. E poi attacca sull’uso dell’alcool: “Non ti fa bene, diventi un’altra persona”. Alex Belli si difende e chiede scusa e paragona il GfVip a un set come un altro.

Lo scontro tra Delia Duran e Alex Belli nella sedicesima puntata arriva dopo quello che c'è già stato tra la moglie del modello-attore e Soleil Sorge: "È la donna che deve fermare l'uomo", dice un'arrabbiata e gelosa Delia Duran. Nel giardino, Delia Duran si sfoga con Alex Belli: "Sto soffrendo". Alex Belli: "Tu vedi i montaggi, ma io sono questo". Frasi durissime di Delia Duran all'indirizzo con Alex Belli: "Non devi bere. Quando bevi sei un'altra persona e lo sai bene anche tu".

Lo sfogo di Delia Duran

Delia Duran attacca duramente suo marito, anche sulla questione dell'alcool: "Quando bevi sei un'altra persona e lo sai".

Nonostante tutto quello che sta succedendo dentro questa casa e fuori, mi manchi tanto. Non ho mai messo in dubbio il nostro amore e tu lo sai benissimo, ma ricordati che ogni parola ha un peso. Ogni gesto ha una conseguenza e tu mi hai deluso, mi hai mancato di rispetto. A me, alla tua famiglia che ti guarda 24 ore su 24 ore. Hai promesso di stare con me per tutta la vita, di creare una famiglia, ma allora che cosa stai facendo? Dimmelo. Cosa sta succedendo? Gli atteggiamenti sono fraintendibili. Mi fai del male. Sono due mesi che non ci vediamo. Ricordati di questo. Tuo padre ha detto che non devi bere. Sei astemio, te lo ricordi? Quando bevi sei un'altra persona. Stai giocando proprio male. Fuori, si parla male di te.

Alex chiede scusa ma Delia Duran piange

Alex Belli si scusa di continuo: "È solo amicizia. Fidati. Io non posso essere diverso da questo perché vorrebbe dire che tutto quello che predichiamo insieme, non è. È goliardicità (sic)". Delia Duran continua a piangere e Alex Belli chiede: "Se vuoi lascio il gioco, ma questo è lavoro. È come se fossi su un set". Rientrato in studio, Alex Belli minaccia di uscire dal gioco stasera stessa. In studio, le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe attaccano Alex Belli: "Ha usato parole nella casa nei suoi confronti che sono molto brutte". Alex Belli ad Alfonso Signorini: "Io se non posso essere me stesso non riesco a muovermi". Alfonso Signorini: "Bisogna solo aggiustare un po' il tiro".