I 5 momenti imperdibili della sedicesima puntata del GFVip: Alex Belli protagonista assoluto I momenti imperdibili della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip hanno un protagonista assoluto: Alex Belli. Dal faccia a faccia con Aldo Montano a quello con Delia Duran, sua moglie, che ha coinvolto anche Solei Sorge. Poi le scuse a Manuel Bortuzzo per la battuta sulla disabilità. La gioia di Miriana Trevisan per il salvataggio di Nicola Pisu merita spazio.

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip ha dato spazio a momenti molto toccanti e che hanno avuto come assoluto protagonista, come ampiamente anticipato, proprio Alex Belli. Tutta la puntata è stata sulle sue spalle: lo scontro con Aldo Montano, il confronto con sua moglie Delia Duran che ha inevitabilmente tirato in ballo Soleil Sorge e il chiarimento con Manuel Bortuzzo. La tensione sale nella casa del Grande Fratello Vip, la puntata del 5 novembre lo ha dimostrato.

Il faccia a faccia con Aldo Montano

Il faccia a faccia tra Aldo Montano e Alex Belli è stato sicuramente uno dei piatti forti della serata. Il campione olimpionico chiede scusa a tutti per il suo atteggiamento, meno che ad Alex Belli. Ne nasce un duro scontro: "È tutto partito da una notte di ubriachezza tua e di Gianmaria. Tu, ubriaco fradicio te ne vai a casa e la mattina vieni da me a dirmi quello che mi devi dire. Vieni da me, in giardino e si fa quella discussione che te hai fatto al confessionale".

Lo scontro tra Delia Duran e Soleil Sorge

"È la donna che deve fermare l'uomo". Sono le parole che fanno discutere di Delia Duran all'indirizzo di Soleil Sorge, colpevole secondo la gelosa e agitata moglie di Alex Belli di provocarlo troppo. Soleil Sorge non apprezza e non convidide le accuse, ma capisce la rabbia della moglie dell'amico: "Ti chiedo scusa se qualcosa ti ha ferito. Io e Alex abbiamo legato perché lì dentro si vive tutto in maniera esponenziale. Ti garantisco che da parte mia non c'è mai stata intenzione di ferirti".

Delia Duran contro Alex Belli

Ancora Delia Duran, ma soprattutto ancora Alex Belli. Nel giardino, Delia Duran si sfoga con il marito e lo ammonisce per il suo comportamento su tutta la linea:

Ogni gesto ha una conseguenza e tu mi hai deluso, mi hai mancato di rispetto. A me, alla tua famiglia che ti guarda 24 ore su 24 ore. Hai promesso di stare con me per tutta la vita, di creare una famiglia, ma allora che cosa stai facendo? Dimmelo. Cosa sta succedendo? Gli atteggiamenti sono fraintendibili. Mi fai del male. Sono due mesi che non ci vediamo. Ricordati di questo. Tuo padre ha detto che non devi bere. Sei astemio, te lo ricordi? Quando bevi sei un'altra persona. Stai giocando proprio male. Fuori, si parla male di te.

Alex Belli vorrebbe lasciare il Grande Fratello, ma viene preventivamente stoppato da Alfonso Signorini: "Dormici sopra".

La battuta sulla disabilità di Manuel

Alex Belli si è poi scusato per la battuta sulla disabilità su Manuel Bortuzzo. Il campione paralimpico ha accettato le scuse e poi ha spiegato di non essersi offeso perché sa di essere il primo che vuole scherzare su quello che gli è accaduto: "Io mi sento normale".

Miriana Trevisan e Nicola Pisu ancora insieme

La reazione di Miriana Trevisan nel sapere del salvataggio di Nicola Pisu riaccende gli animi e le speranze del figlio di Patrizia Mirigliani. La ex valletta di Non è la Rai però avvisa: “Nicola, devi vivere la convivialità della casa, meno il pettegolezzo. Devi stare in mezzo a noi, devi vivertela”. Sonia Bruganelli avverte: "Ascolta il consiglio di Miriana, siete una bella coppia".