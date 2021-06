Prende la parola Marcello Foa, presidente Rai: I palinsesti sono un momento significativo per la tv di Stato. Quasi tutte le regioni sono bianche e c'è grande voglia di ripresa, di ripartenza. Questo palinsesto segni veramente un ritorno alla normalità o quanto meno un periodo di crescita, di spensieratezza, un momento per credere di nuovo nel futuro. Voglio sottolineare come la Rai sia stata presente in una sfida epocale in era Covid. Grande lavoro e dedizione, tutti si sono prodigati per organizzare un'offerta per la prossima stagione, che sia anche digitale, la vera scommessa delle reti. Un cammino inevitabile per creare la Rai del futuro, aderente alle aspettative e alle mutate fruizioni del pubblico italiano.