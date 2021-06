Detto Fatto tornerà con una nuova stagione e la conferma di Bianca Guaccero alla conduzione, come annunciato alla presentazione dei Palinsesti Rai 2021-2022. Le polemiche della precedente stagione, in seguito al controverso tutorial – ritenuto sessista – sulla "spesa sui tacchi" sono definitivamente superate e il programma ripartirà in autunno, come confermato dal direttore di Rai2 Ludovico Di Meo a Fanpage.it.

Le parole del direttore di Rai2 su Bianca Guaccero

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta Rai per la prossima stagione, alla domanda se la rete abbia riflettuto sull'opportunità di confermare o meno il programma il direttore ha spiegato come quell'episodio sia stato completamente superato. La Guaccero è considerata un personaggio centrale del mondo di Rai2.

Detto fatto è il presente. Dopo quello che avete definito "l'imbarazzo" per quel fatto il programma è ripartito, ed è ripartito alla grande. È un programma fatto da donne per un pubblico femminile, ma non solo. È straconfermato e Bianca Guaccero è un’eccellente professionista ed è parte del cast di Rai2. Lei con De Martino, Lundini e Delogu sono i volti più freschi e necessari per i palinsesti di Rai2.

La polemica del tutorial sulla spesa coi tacchi

"L'imbarazzo" di cui sopra è stato relativo a una puntata di novembre 2020, durante la quale una ballerina di pole dance, Emily Angelillo, definì i tacchi alti come "un grande slancio all'autostima e alla femminilità" e spiegò alle spettatrici come fare la spesa al supermercato indossando il tacco 12. Il tutorial venne bollato come superficiale e persino "umiliante" per le donne: al di là della bufera social, attirò anche le proteste di parte del mondo politico secondo cui quella scena restituiva un'immagine stereotipata della donna. Di fronte a una polemica così accesa, il direttore di Rai2 parlò di "errore gravissimo" e Detto Fatto venne sospeso per qualche giorno, per poi tornare in onda il 9 dicembre con un nuovo team autoriale e le scuse della conduttrice.

