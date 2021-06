Andrea Cerioli è stato uno dei naufraghi più contestati dell'Isola dei Famosi. All'inizio partito un po' in sordina il bolognese si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico a casa che lo ha portato sul podio alla finalissima del reality show, dove è arrivato terzo con la vittoria di Awed. Intervistato in diretta su CasaChi, l'ex naufrago ha parlato della sua esperienza, delle difficoltà vissute durante la sua permanenza, ma anche dei risvolti positivi dello show.

Il primo gesto finito il reality

Tra le motivazioni per cui Andrea Cerioli è stato più volte punzecchiato da Ilary Blasi e a volte criticato dai suoi compagni d'avventura, c'era "l'ossessione per il cibo", per cui era ovvio che tra le prime cose fatte una volta finito il reality fosse mangiare, visti anche i chili persi, ma il naufrago racconta che, in realtà, il suo primo gesto è stato un altro: "Prima cosa che ho fatto a telecamere spente? Se devo essere sincero ho fumato una sigaretta. La prima cosa che ho fatto girato l’angolo, giuro. Lo so che non è il massimo. Però devo dire che sto fumando la metà della metà. Dopo la sigaretta un panino. C’erano dei tramezzini col tonno ne ho mangiati tipo 4 o 5. E dei biscotti. Ho mangiato qualsiasi cosa. Anche un pezzo di ananas. La fame è brutta".

Il percorso all'Isola dei Famosi

Nonostante le critiche iniziali sul fatto che si fosse messo poco a servizio del gruppo e su quanto stesse patendo la fame, la lontananza da casa e su come stesse affrontando un'esperienza non semplice come l'Isola, Andrea Cerioli si dice soddisfatto del suo percorso: "Sono contento di come sono andato. Mi sarei dato una settimana di tempo per come sono io. L’isola l’ho fatta perché tutte le persone vicino mi dicevano “Andrea non è per te non ce la fai”. La prima settimana è stata un delirio tra la mancanza di sigaretta e mancanza di cibo e mi mancava casa per alcuni motivi particolari. Mi sono fatto coraggio, è stata tosta, non lo nego. Sono Andrea non sono Raz Degan 2.0. Alcune cose non si sono viste. Ho pescato 12 pesci, ho litigato e polemizzato, poteva essere più interessante questo forse". Partecipare al reality è stato un modo per mostrare un lato inedito rispetto a quello che si è visto nelle precedenti esperienze televisive e che quotidianamente si scorge sui social, come ha raccontato lui stesso, dichiarando di aver seguito le sue attitudini: