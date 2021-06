Martedì 22 giugno sono stati presentati i palinsesti Rai della stagione 2021-2022. Ricca la programmazione del daytime, che vede un'offerta di riconferme e nuove proposte per quanto riguarda i programmi del mattino e del pomeriggio sulle reti Rai. Tornano gli appuntamenti con Uno Mattina, ancora senza la sua coppia di conduttori, Storie Italiane di Eleonora Daniele, Antonella Clerici con È Sempre mezzogiorno e inoltre l'esordio di Anna Falchi e Salvo Sottile alla guida de I Fatti Vostri. Da Novembre Giancarlo Magalli sarà alla guida di un quiz culturale sulla lingua italiana, Una parola di troppo. Riconfermato su Rai 2 nonostante le polemiche anche Detto Fatto con Bianca Guaccero.

I programmi del mattino sulle reti Rai

Dal 13 settembre torna su Rai 1 l'appuntamento fisso con "Uno Mattina", in onda dal lunedì al venerdì alle 6.45 con il tuo taglio tipicamente informativo grazie alla collaborazione con il Tg1. Il direttore di rete Stefano Coletta ha fatto sapere che "su settembre non abbiamo ancora definito le conduzioni, la coppia deve essere ancora scelta", dunque al momento resta in bilico la coppia Marco Frittella e Monica Giandotti. A seguire su Rai 1, riparte il 13 settembre anche "Storie Italiane" con Eleonora Daniele, in onda dal lunedì al venerdì alle 9.45, confermandosi con il suo racconto di cronaca incentrato sui temi sociali e sull'attualità. Alle 11.55 dal 13 settembre riparte su Rai 1 anche l'appuntamento con Antonella Clerici a "È Sempre Mezzogiorno", con un nuovo studio che metterà in contatto la conduttrice con il sui amato bosco. L'offerta di Rai 2, che con questa stagione compie 60 anni, è stata rinnovata con una prevalenza di produzioni interne. Si inizierà con il Tg2 delle 8:30 insieme a "Radio2 Social Club" condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni che accoglieranno sul palco ospiti musicali e protagonisti dell'attualità. Il Tg2 tornerà alle 10:00 con l'approfondimento, seguito da una nuova edizione nelle news sportive curate da Rai Sport. Alle 11:10 sarà in onda I "Fatti Vostri" che vedrà l'esordio di Anna Falchi e Salvo Sottile in conduzione. Dal lunedì al venerdì Rai 3 ripropone l'agenda della giornata di "Agorà" a partire dalle 8:00, condotto per la seconda stagione da Luisella Costamagna, che alle 10.30 il testimone passa a Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con "Elisir", l’appuntamento quotidiano con la medicina. Alle 12.45 torna Giorgio Zanchini con "Quante storie", mentre alle 13:15 Paolo Mieli ci guiderà nel suo viaggio attraverso la storia.

I programmi del pomeriggio sulle reti Rai

Nel pomeriggio di Rai 1 vedremo il ritorno di Serena Bortone con "Oggi è un altro giorno", in onda dal 13 settembre dal lunedì al venerdì alle 14:00, con le interviste ai personaggi dello spettacolo e della cultura e l'attualità affidata ad un talk con politici e opinionisti. A seguire andrà in onda "La vita in diretta" con Alberto Matano, dal lunedì al venerdì alle 17:05 che ripartirà invece il 14 settembre con il suo rinnovato taglio informativo. Su Rai 2 invece è stato confermato il ritorno di Bianca Guaccero con la decima edizione di di "Detto Fatto", che alternerà le ospitate vip ai momenti di intrattenimento. Da novembre inoltre Giancarlo Magalli condurrà "Una parola di troppo", un nuovo quiz culturale sull'uso della lingua italiana, tutti i giorni alle 17:10. Il pomeriggio di Rai 3 infine sarà scandito da Geo, il lungo viaggio alla scoperta della natura guidato da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

Il daytime nel weekend sulle reti Rai

Confermato il doppio appuntamento del fine settimana su Rai 1 con “Unomattina in famiglia” con Tibertio Timperi e Monica Setta in onda il sabato alle 8:30 e la domenica alle 6:30. A seguire il sabato mattina tornerà anche “Buongiorno Benessere” con Vira Carbone, oltre a “Passaggio a Nord Ovest” con Alberto Angela. Il pomeriggio di Rai 1 continua con Marco Liorni e il suo “Italia sì -Discute” in onda dalle 14:00 e a seguire Linea Blu e Linea Bianca. La domenica mattina spazio al nuovo format “Paese che vai…Luoghi, detti, comuni”, condotto da Livio Leonardi su racconta la storia e le bellezze del nostro territorio. Dopo la nuova edizione con Linea Verde il grande ritorno di Mara Venier con "Domenica In" per il terzo anno consecutivo. A seguire Francesca Fialdini con “Da noi… a ruota libera”. Nella domenica di Rai 2 spicca invece il format tutto al femminile “Tutto fa domenica” con Paola Perego e Simona Ventura. Rai 3 infine”Agorà” si accende per la prima volta anche nel weekend. A seguire Lucia Annunziata torna con il suo “Mezz’ora in più” e a chiudere il pomeriggio, un nuovo format di intrattenimento “Cronache: lo specchio della settimana” condotto da Corrado Augias e Giorgio Zanchini.