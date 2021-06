Dopo tanti anni alla conduzione, sembra arrivata la fine dell'esperienza di Giancarlo Magalli alla guida de I Fatti Vostri. Stando a quanto riporta Italia Oggi, Magalli lascerà il programma del mattino dal prossimo anno, per approdare a Lingo, un quiz sulla conoscenza della lingua italiana, in onda sempre su Rai2 nel pomeriggio, alle 17.30. Per Lingo si tratta di un ritorno in onda, visto che ci fu già un tentativo nella stagione 1992-1993, alla conduzione c'era Tiberio Timperi e il format consiste in una sfida tra quattro coppie a indovinare delle parole e la loro declinazione nel vocabolario italiano.

Chi sostituirà Magalli?

A questo punto c'è da capire chi sostituirà Giancarlo Magalli alla conduzione de I Fatti Vostri e se un sostituto effettivamente si cercherà, considerando l'approdo di Salvo Sottile nel cast in questa stagione che potrebbe essere confermato insieme a Umberto Broccoli. Nella puntata del 31 maggio Magalli aveva salutato così i telespettatori:

Grazie a voi, pubblico de I Fatti Vostri, per l’anno più difficile della nostra vita. Vi abbiamo tenuto compagnia, ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà. In questa piazza a settembre qualcuno a darvi il bentrovato ci sarà.

Spunta il nome di Anna Falchi

E alla fine il nome per la conduzione è spuntato in queste ore. Sarà Anna Falchi a prendere il posto di Giancarlo Magalli alla guida de I Fatti Vostri. La conduttrice, che ripeterà nel weekend l'esperienza alla conduzione con Beppe Convertini, sostituirà il collega andandosi ad inserire in un gruppo che proporrà una conduzione corale del programma. Pare infatti che Falchi non accentrerà su di sé la conduzione, ma si tratterà di spazi divisi equamente.

Il futuro di Giancarlo Magalli

L'uscita di Magalli da I Fatti Vostri è nell'aria da tempo, trattandosi di un ciclo storico che non è stato esente da grattacapi, se consideriamo la lite tra il conduttore e Adriana Volpe che portò all'uscita di quest'ultima dal programma seguita da una battaglia legale tra i due. Sono inoltre insistenti le voci che di rapporti non proprio sereni tra Magalli e il regista de I Fatti Vostri, Michele Guardì. Un insieme di fattori che rende plausibile l'uscita dal programma del conduttore, che peraltro non ha mai negato di ambire anche a fare altro.

Anche Samantha Togni lascia I Fatti Vostri

La fine dell'esperienza di Magalli alla guida del programma coincide con l'addio di Samantha Togni, per una stagione nel cast del programma. Era stata proprio lei ad annunciarlo alcune settimane fa, con grande serenità: "L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma”.