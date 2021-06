La pandemia vissuta costantemente in casa, con le palestre chiuse, è il motivo del cambiamento di Andrea Cerioli. Arrivato all’Isola dei famosi a poche settimane dal debutto, Cerioli è stato accusato di avere modificato le foto postate sui social. A dimostrarlo, secondo alcuni, la differenza tra le immagini pubblicate su Instagram e i video arrivati dall’Honduras. È Andrea, una volta tornato in Italia, a confermare di essere ingrassato prima di partire. La convocazione dell’Isola sarebbe arrivata a sorpresa, senza dargli il tempo di intervenite:

Ho letto di tutto, è vero sono ingrassato, ho preso davvero 15 kg nell’ultimo anno. Io ho fatto la quarantena come andava fatta. Palestre chiuse e ho mangiato come un bisonte, non mi aspettavo di fare l’Isola dei Famosi e mi sono detto che volevo godermi la vita. Non ero pronto perché mi hanno chiamato all’ultimo. Ho solo perso 2 kg in qualche giorno per non sembrare proprio Magalli, ma più o meno sembravo lui.

in foto: Andrea Cerioli all’Isola (Foto IPA)

Andrea Cerioli: “All’Isola pesavo 82 chili”

Cerioli spiega di essere arrivato in Honduras che pesava 82 chili: “Fino al 2020 ero sempre quello di Temptation Island, ero in forma, ero magro, mi allenavo e facevo una vita sana. Poi, l’ultimo anno mi sono sballato, mi sono divertito, ho mangiato e sono arrivato all’Isola grasso. E poi leggo ‘sei tutto photoshoppato’. Ho preso 15 kg. Se andate a prendere le foto del 2017… in quel periodo mi allenavo. Poi ho preso 15 kg, ora sono magro. Poi mi sono rivisto in video peggio che dal vivo. Mi sono visto ed ho detto ‘bel tritone’. Ho perso 22 chili. Sono partito che ero 82 e mezzo e adesso sono 60 chili”.

Andrea Cerioli ha perso 22 chili all’Isola

Durante la permanenza in Honduras, Andrea Cerioli ha perso 22 chili. Le ridotte razioni di cibo consumate per un lungo periodo di tempo lo hanno messo a dura prova, obbligandolo a un dimagrimento forzato. Andrea è riuscito ad arrivare in finale all’Isola ma non a trionfare: si è classificato al terzo posto.