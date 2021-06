Le fiction rappresentano uno dei punti cardine dell'offerta Rai, come confermato anche nella presentazione dei palinsesti della rete il 22 giugno. Tante le novità che ci aspettano nella stagione 2021/2022, ma non mancano ritorni delle fiction più amate e anche nuovi prodotti come biopic che vanno ad arricchire l'offerta televisiva sulle tre reti della tv di Stato. Confermate produzioni longeve, che verranno integrate con progetti di respiro internazionale, tutto per puntare sulla grande macchina della serialità televisiva italiana. Dai grandi ritorni come "Doc-Nelle tue mani" al terzo capitolo de "L'amica geniale", alle produzioni certe come "Un posto al sole" e "Il Paradiso delle signore daily" ecco tutti i programmi che vedremo sul piccolo schermo entro il prossimo anno.

Autunno 2021: fiction con Bocci, Puccini e Gassman

in foto: Fino all’ultimo battito con Violante Placido, Marco Bocci e Bianca Guaccero

La rete ammiraglia è quella che offre il maggior ventaglio di scelte, già a partire dall'autunno 2021, infatti, la proposta di Rai1 si presenta piuttosto densa con prodotti che danno spazio alla contemporaneità e si soffermano su tematiche sociali. La prima novità è Cuori con Daniele Pecci e Matteo Martari per la regia Riccardo Donna, una serie in otto puntate che ruota attorno ad un luminare della cardiologia italiana. A seguire abbiamo Un professore, con protagonista Alessandro Gassman per la regia di Alessandro D'Alatri che getta uno sguardo sulle dinamiche afferenti al mondo della scuola. Sul versante delle fiction poliziesche, invece, debutta Non mi lasciare con Vittoria Puccini, protagonista di quattro serate thriller ambientate a Venezia. Non manca anche un nuovo medical, ovvero Fino all'ultimo battito, per la regia di Cinzia TH Torrini con Marco Bocci e Bianca Guaccero.

Biopic ed eventi, da Carla a Il giro del mondo in 80 giorni

in foto: Alessandra Mastronardi nei panni di Carla Fracci

Grande successo ha ottenuto anche la forma del biopic, riproposta anche quest'anno con nuove produzioni. Prima fra tutte, che vedremo in autunno, è Carla la fiction che racconta la vita di Carla Fracci, interpretata da Alessandra Mastronardi. Sempre nel 2021 sarà trasmesso su Rai1 Romanzo radicale una docufiction che racconta dell’esperienza umana e politica di Marco Pannella, leader e anima del Partito Radicale. Altra nuova produzione è Le montagne del cuore per la regia di Stefano Vicario, che racconta l'amore tra lo scalatore Walter Bonatti e l'attrice Rosanna Podestà, interpretati da Alessio Boni e Nicole Grimaudo. Altri due film, annunciati lo scorso anno, rievocano grandi personaggi del passato. Non mancano nemmeno quelli che sono considerati "eventi" nei palinsesti Rai, con Non ti pago torna Sergio Castellitto con la trasposizione televisiva delle commedie di Eduardo De Filippo. A cui si aggiunge una produzione internazionale con la tv francese, Il giro del mondo in 80 giorni, quattro serate ispirate al romanzo di Jules Verne.

Le fiction e i tv movie su Rai1 del 2021/2022

in foto: Tutta colpa della Fata Morgana con Nicole Grimaudo

Nel 2022 ci saranno grandi ritorni delle fiction più amate, ma non mancano delle novità come Noi, un family drama che in sei serate, scava nella vita di tre figli, raccorda il presente ai problemi del passato, con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Altra novità è Blanca un crime drama ambientato a Genova, con protagonisti Maria Chiara Giannetta e e Giuseppe Zeno per la regia di Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli. Tra le novità nella sezione dei tv movie c'è Tutta colpa della Fata Morgana, in cui troviamo Neri Marcorè e Valeria Bilello; Volgango De Biasi, invece, firma la regia di Crazy for football: uno psichiatra che usa il calcio come terapia con Sergio Castellitto, Max Tortora e Massimo Ghini. Fiction decisamente più drammatica è, invece, Sorelle per sempre, tratto da una storia vera con Donatella Finocchiaro, Anita Caprioli. Per quanto riguarda le produzioni internazionali, Sopravvissuti è la novità più attesa della prossima stagione tv: si tratta di un mistery drama in sei serate con Lino Guanciale. Infine un grande evento con Marco Bellocchio che firma Esterno notte, coprodotto con Arte France, tre serate sul rapimento di Aldo Moro da parte delle BR, con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy e Toni Servillo. Nei tv movie rientra anche il ciclo Purché finisca bene: Digitare il codice segreto, per la regia di Fabrizio Costa.

Le fiction 2021/2022 di Rai2, ritorna Mare Fuori

Per quanto riguarda la rete giovane della Rai si punta a fidelizzare il pubblico con il ritorno di fiction che hanno riscontrato un certo successo nelle precedenti stagioni. Ritroveremo, infatti, Giampaolo Morelli ne L'ispettore Coliandro con quattro nuovi episodi, ritornerà anche Volevo fare la Rockstar con Valentina Bellè sempre in quattro serate che rivoluzionano gli stereotipi della comicità. Atteso ritorno è quello di Mare Fuori, la serie ambientata nel carcere minorile di Nisida, in cui si assiste al vero percorso di formazione di un gruppo di giovani adolescenti. Ritorna, poi, sul piccolo schermo Il cacciatore, con Francesco Montanari, dopo il grande successo della prima stagione.

La proposta di RaiPlay

in foto: Bangla – La serie

La piattaforma streaming della Rai si è dimostrata in grado di catalizzare l'attenzione del pubblico, offrendo un ventaglio di scelte e opportunità variegato e interessante, con un occhio particolare alle tematiche sociali e legate alla giovane età. Nella prossima stagione televisiva, oltre ai contenuti on demand, troveremo #lepiùbellefrasidioscio, con Neri Marcoré e Carlotta Natoli per la regia di Laura Muscardin, ed è la storia di un guru di quartiere. Una comedy estemporanea venata di humour graffiante. E, ancora, Bangla – La serie nata sull'onda di un film di grande successo.

Tutti i ritorni da Doc a L'amica geniale

in foto: L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta

Novità, sì, ma anche ritorni sul piccolo schermo di quelle produzioni che hanno catturato il pubblico italiano, da quelle longeve a quelle di più recente produzione. Si parte con Don Matteo, arrivato ormai alle sua tredicesima stagione tra partenze e nuove arrivi. Tonerà Doc-Nelle tue mani con la seconda stagione con Luca Argentero nuovamente alle prese con le vicende del Dottor Fanti. Dopo il successo delle prime due stagioni, vedremo due polizieschi che, in maniera diversa hanno appassionato il pubblico: I bastardi di Pizzofalcone-Terza serie, con Alessandro Gassman e Massimiliano Gallo e poi Nero a metà dove la coppia Claudio Amendola-Miguel Gobbo Diaz è risultata vincente. Non poliziesca, ma investigativa è l'impronta di Mina Settembre, la serie con protagonista Serena Rossi che torna con una seconda stagione e in cui ritroveremo anche Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Dopo un periodo di stop rientra a pieno titolo nel palinsesto Rai, anche Imma Tataranni-Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera. Riconfermata anche Makàri con Claudio Gioè e il suo esilio siciliano. Per gli appassionati dei libri, invece, è finalmente finita l'attesa per L'amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, terzo capitolo della saga di Elena Ferrante in collaborazione con la HBO.