Giulia Molino canta ‘Salvami'. Anche per lei non è stata una settimana facile. Ha dovuto fare i conti con le sue insicurezze. Gabry Ponte la rassicura: "Sei stata all'altezza". Christian De Sica nota: "Le ragazze sono molto fragili mentre gli uomini li vedo competitivi". E consiglia a Giulia: "L'emozione a volte ti frega, ma sei brava". È la volta di Jacopo Ottonello, che canta ‘Photograph' di Ed Sheeran. Poi si dimostra dispiaciuto per come sta andando il suo inedito ‘Cuore di mare‘:

"È stata una giornata difficile, abbiamo saputo determinate cose riguardo agli inediti. La classifica non mi è piaciuta".

Poi si commuove: "Mi dà fastidio, mi dispiace. Non vorrei sembrare quello che sdrammatizza sempre tutto, voglio sembrare quello che mette l'anima sul palco. Se non passa è colpa mia, devo lavorarci. Sono qui proprio per questo".