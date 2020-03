Venerdì 13 marzo va in onda la terza puntata del serale di Amici 2020, il programma condotto da Maria De Filippi arrivato alla diciannovesima edizione. Sono sette gli allievi rimasti in gara, che si sfidano "tutti contro tutti" in una puntata decisiva, a tre settimane dalla finale che incoronerà il vincitore. La puntata, in onda su Canale 5 alle 21.30 in diretta, sarà inevitabilmente influenzata dall'emergenza sanitaria Coronavirus e dalle conseguenti misure governative, ancora senza pubblico in studio.

Nessun ospite nella terza puntata di Amici 2020

Le conseguenze del decreto anti epidemia non risiedono soltanto nell'assenza di spettatori. Oltre all'obbligo della distanza di un metro tra i personaggi (che condiziona inevitabilmente i numeri di danza), sembra che questa sera non ci saranno ospiti, a differenza delle altre puntate. Nel frattempo, inoltre, la produzione ha deciso di posticipare l'uscita fisica degli album dei cantanti in gara e di mettere in contatto tutti i concorrenti (che durante il talent vivono isolani) con i loro famigliari. Per la terza puntata, inoltre, Loredana Bertè ha assegnato ai quattro cantanti una prova comparata, un medley di canzoni di Massimo Ranieri. Scopriremo se è stata accolta la proposta di Gaby Ponte di far votare solo la giuria dopo le parole di Alessandra Celentano, che ha accusato i giudici di essere incompetenti in fatto di danza. Sicuramente si tornerà a parlare del rapporto difficilissimo tra Nicolai e Timor Steffens, già protagonisti di un litigio nella seconda puntata.

Gli allievi di Amici 2020 ancora in gara al serale

Alla terza puntata, il cast di Amici 2020 è composto da sette allievi ancora in gara. Sono quattro i cantanti: Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello e Nyv. Insieme a loro, i ballerini Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii e Valentin Alexandru. Nel corso delle prime due puntate sono stati eliminati Talisa Ravagnani, Martina Beltrami e Francesco Bertoli.

Perché Amici 2020 continua ad andare in onda

Nonostante le misure di sicurezza restrittive e il blocco di altri programmi (come Verissimo, La repubblica delle donne e Domenica Live), Amici 2020 continua ad andare in onda regolarmente, così come Striscia la Notizia e il Grande Fratello Vip. In un comunicato, Mediaset ha spiegato le ragioni di questa scelta: