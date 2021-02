Tornano la pace e l'amore tra le Rosmello, anche se gli avvenimenti degli ultimi giorni hanno spaccato il fandom. Dopo la puntata del 15 febbraio l'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembrava davvero finita, tra la rabbia (della prima) e le lacrime (della seconda). Nella serata di martedì, però, dopo essersi sfogate rispettivamente con Stefania e Samantha, le due si sono scambiate un forte abbraccio.

Perché Dayane e Rosalinda hanno litigato

Ripercorriamo quanto successo nelle ultime ore. Dayane ha rimproverato duramente Rosalinda per la sua scelta di nominare Giulia Salemi a dispetto della loro amicizia. Poi, la Mello ha ammesso di essere rimasta infastidita da una dichiarazione di Rosalinda che l'avrebbe fatta passare come gelosa e contraria alla sua liason nata con Andrea Zenga. Dayane ha addirittura esultato quando i fan hanno mandato un aereo contro la Cannavò: "D sei l'unica certezza, siamo solo con te. Ex Rosmello". Di fronte a questa reazione, Rosalinda è scoppiata in lacrime, ritenendosi ingiustamente tradita da Dayane.

L'abbraccio, Dayane sostiene la storia Rosalinda-Zenga

Tra le due sembrava dunque essersi creata una ferita insanabile, con la Mello che si era decisa a non riavvicinarsi più all'attrice. Poi però, ieri sera, Dayane e Rosalinda si sono abbracciate ponendo fine al dissidio durato 24 ore. La Cannavò ha fatto capire all'amica tutto l'affetto che prova per lei: "Ci sarò sempre, al di là di questo gioco maledetto. Perché ti voglio bene". La Mello ha deciso di sostenere la sua storia con Zenga: "Voglio che tu sia felice. Lo sai quanto ho lottato tante volte qua dentro, per la tua felicità. Io sono felice per te, veramente. Goditi questo momento e non lasciare che nessuno possa rovinarlo". Poco dopo, Dayane ha espresso l'intenzione di continuare a dormire nella stanza blu e di lasciare spazio a Rosalinda e Andrea: "Sto bene di là, ho un letto tutto per me. Tu stai vivendo la tua storia d'amore e io sono qui. Ci sta che passi un po' di tempo con lui". La modella brasiliana non le ha fatto mancare una "frecciatina": "Odori di Zenga, non c'è più il mio odore". Al di là della riappacificazione, va segnalato che l'hashtag #exrosmello continua a essere virale sui social, a dimostrare come i fan abbiano scelto di prendere le distanze da Rosalinda. Questo potrebbe fare buon gioco a Giulia, che si è riavvicinata a Dayane dopo gli screzi di qualche tempo fa: alla Salemi potrebbero far comodo i voti dei sostenitori della Mello, considerando che è in nomination contro Stefania Orlando.