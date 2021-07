La quarta puntata di Temptation Island stasera 19 luglio, in streaming e replica: orari e canale TV Stasera, lunedì 19 luglio va in onda su Canale 5 la quarta puntata di Temptation Island, alle ore 21:40 circa. L’appuntamento è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play, oppure in replica martedì 20 luglio su La5 (canale 30) a partire dalle 21.10 circa. Nella quarta puntata assisteremo a una richiesta di un confronto immediato e un colpo di scena con protagonisti Alessandro e una delle single.

A cura di Valeria Morini

Stasera, lunedì 19 luglio, va in onda la quarta puntata di Temptation Island 2021 in prima serata su Canale 5, in onda alle ore 21.40 circa, condotta da Filippo Bisciglia. Dopo il chiacchierato falò di confronto di Claudia Venturini e Ste Sociovono, che hanno deciso di uscire insieme nella terza puntata, il viaggio nei sentimenti continua con nuovi colpi di scena che vedremo nella quarta puntata. La coppia grande protagonista potrebbe essere quella formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena: dovremmo vedere la dichiarazione del single Luciano Punzo a Manuela. Inoltre, è già noto che da parte di una delle fidanzate verrà richiesto un confronto immediato. Floriana e Alessio (rispettivamente fidanzati con Federico e Natascia), saranno invece protagonisti di altri momenti di sconforto, tra lacrime e disperazione, mentre è atteso un colpo di scena, con Alessandro Autera che entrerà con la tentatrice Carlotta nella casa delle single, dove non ci sono le telecamere. Ecco dove vedere la quarta puntata in tv e in diretta streaming e quando va in onda la replica su La5.

Temptation Island in streaming, dove vedere la quarta puntata

Come seguire Temptation Island? Le modalità a disposizione sono diverse. Oltre alla messa in onda su Canale 5, è possibile vedere la puntata in diretta streaming anche da pc o smartphone alla stessa ora. Basta collegarsi al sito di Mediaset Play, o di Witty Tv , oppure ancora sull’app Mediaset Play.

Replica quarta puntata Temptation Island su La5, Witty e Mediaset Play

Inoltre, il giorno dopo la puntata su Canale 5, va in onda la replica su La5. L'appuntamento è dunque per martedì 20 luglio alle ore 21.10 sul canale 30. Non dimentichiamo inoltre che le puntate di Temptation Island sono sempre disponibili on demand su Mediaset Play e Witty, per rivederle quando si desidera. Infine, un altro strumento per godersi le disavventure, le lacrime e le crisi dei protagonisti è costituito dalle pagine social del programma (Facebook, Instagram e Twitter). Qui, è possibile trovare video e immagini delle puntate in onda, insieme a contenuti extra esclusivi che, in versione integrale, sono offerti anche su Witty.