"Mi sento la pecora nera del gruppo": queste le parole che Beatrice Marchetti, sesta finalista de L'Isola dei Famosi, usa per definire se stessa dopo aver raggiunto gli altri cinque finalisti. I naufraghi: Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Awed, Matteo Diamante e Valentina Persia. La giovane bresciana vede i compagni scarichi e spera di riuscire a tirarli su di morale. Tuttavia la ritrovata amicizia con Awed la mette di buon umore e durante una performance di tuffi ammette: “Sono stati questi i momenti che mi sono mancati stando da sola a Playa Imboscadissima”.

Andrea Cerioli stuzzica Beatrice Marchetti

Beatrice, visto il suo trascorso isolano in solitaria su Playa Imboscadissima, dice di sentirsi un po’ fuori contesto, non riuscendo ad inserirsi pienamente nei discorsi degli altri cinque naufraghi. E si autodefinisce “la pecora nera del gruppo”. Andrea Cerioli, ormai stremato a causa della mancanza di cibo, con una battuta, pizzica la giovane modella: "Sei quella che ci siamo dimenticati all’autogrill e qualcuno ha riportato a casa”. L'ex tronista – che il 7 giugno in occasione della finale del reality di Canale 5 incontrerà la sua fidanzata – ironizza sul fatto che la naufraga, da tutti gli isolani ritenuta eliminata, è rispuntata fuori come sesta finalista. Beatrice, con sarcasmo, gli risponde: "Sì sono stata abbandonata dal gruppo, però ho incontrato gli altri all’arrivo ed è la più bella soddisfazione che io abbia potuto avere”.

La naufraga si racconta ai compagni

Beatrice condivide i ricordi della sua esperienza in solitaria su Playa Imboscadissima e dice: "Mi ha segnata molto. Ho finalmente trovato la vera Beatrice, che prima era un po’ sepolta da lustrini e paillettes". E aggiunge, con un pizzico di malinconia: “Nel bene o nel male, mi mancherà questo posto”. “A me no!” la gela Andrea, che prosegue con tono polemico elencando tutte le cose di cui non sentirà mancanza. La bresciana cerca di far cambiare idea ad Andrea: "È bello sapere che ti sei sacrificato e ce l’hai fatta. Sei riuscito a resistere. Non sei più l’Andrea Cerioli di una volta”. Le argomentazioni di Marchetti, inutile dirlo, non smuovono Cerioli dalle sue posizioni, che però dice: "Tutti i finalisti si sono meritati al 100% la finale".

Awed e Beatrice di nuovo vicini

Sepolta l'ascia di guerra Awed e Beatrice sono apparsi nuovamente vicini. Durante la semifinale le cose sembravano essere andate diversamente. "Vi comunico che Beatrice è la sesta finalista. Pensavate fosse a casa sua, invece è rimasta in una spiaggia vicino alla vostra. E’ tornata per mettervi in difficoltà" aveva detto Ilary Blasi annunciando il ritorno della naufraga. "Chi non muore si rivede" aveva risposto lui. La modella e Awed avevano litigato dopo che lei aveva respinto le sue avances confessando: “Sono fidanzata, l’ho detto dall’inizio”. “Ho trovato il suo un comportamento poco chiaro. A farsi piglià per cul* è un’altra cosa”, la risposta secca dell'influencer napoletano dopo le parole di Beatrice.

I naufraghi riescono finalmente a pescare

Gli abitanti di Cayo Paloma spinti dalla fame decidono di mettersi a pescare. Ed è proprio la naufraga quella che dimostra più abilità nella pesca, riuscendo a catturare il pesce più grosso. “Ve l’avevo detto che era sushi!” grida felice Matteo, mentre Andrea con fare irremovibile afferma che non lo mangerebbe mai crudo (dato che non hanno più il fuoco) “neanche se fosse pinna oro". Il ricco bottino e l'intraprendenza della naufraga spinge i naufraghi a divertirsi e così inizia una performance di tuffi. “Beatrice a tuffarsi è peggio del cartonato di Arianna, la fidanzata di Cerioli” grida Matteo, mentre Awed, dato che ormai pesa come un sacchetto di riso, riesce a fare tuffi altissimi. La naufraga osservando il gruppo divertirsi (Andrea, Ignazio, Awed, Matteo e Valentina) ammette: “Sono stati proprio questi i momenti che mi sono mancati stando da sola”.