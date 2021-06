In anteprima Fanpage.it apprende che Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione hanno preso un volo per l'Honduras qualche giorno fa per raggiungere i loro fidanzati, Ignazio Moser e Andrea Cerioli, per stargli accanto nel giorno della finale dell'Isola dei Famosi. Grandi sorprese, quindi, aspettano i due naufraghi che potrebbero contendersi il titolo di vincitore del reality show.

La sorpresa alla finale dell'Isola dei Famosi

Non era passata inosservata l'assenza di Cecilia Rodriguez nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 31 maggio, dove la modella non ha potuto sostenere il suo fidanzato dallo studio milanese Mediaset. Al suo posto, infatti, c'era Andrea Damante, invitato per supportare Ignazio Moser, già decretato secondo finalista nelle scorse puntate. La modella, insieme ad Arianna Cirrincione, quindi, è già partita per Cayo Paloma, dove sia Moser che Andrea Cerioli sono alle prese con gli ultimi giorni da naufraghi e non hanno la minima di idea della sorpresa che la produzione ha deciso di fargli. È la prima volta, infatti, che il vincitore del reality show sarà comunicato lontano dall'Italia, diversamente dalle edizioni precedenti. Dopo mesi di lontananza, soprattutto per la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, ovvero Cerioli-Cirrincione, si prospetta un incontro sorprendente in cui finalmente i due potranno riabbracciarsi, dopo essersi salutati a distanza tra le lacrime.

Chi si contende la vittoria

A contendersi il titolo insieme a Ignazio Moser e Andrea Cerioli ci sono altri quattro concorrenti. Attualmente, infatti, ancora in gara ci sono Awed e Matteo Diamante, rispettivamente terzo e quarto finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi, a cui si sono aggiunti Valentina Persia e Beatrice Marchetti. La modella bresciana ha dimostrato di riuscire a cavarsela perfettamente anche da sola, nonostante le difficoltà, vivendo la sua isola lontano dal gruppo, ma con tenacia e determinazione.