La fatica è finita per i naufraghi dell'Isola dei Famosi, che dopo la finale di lunedì 7 giugno si sono dati alla pazza gioia con una festa immortalata nelle stories di Instagram di Ignazio Moser. Tra canti, balli, tanto entusiasmo e, ovviamente, dosi abbondanti di cibo, dopo i mesi di frugalità dove riso, cocco e pesce erano sostanzialmente gli unici alimenti. Sopra, il video che mostra i festeggiamenti dei finalisti con i loro ospiti, in un locale in Honduras, per il party che precede il rientro in Italia e la messa in isolamento per due settimane.

Awed vincitore dell'Isola dei Famosi 2021

A trionfare nella quindicesima edizione è stato Awed, youtuber e conduttore al secolo Simone Paciello. Seconda classificata Valentina Persia, la comica e imitatrice romana: sul terzo gradino del podio Andrea Cerioli, ex concorrente di GF, Uomini e Donne e Temptation Island.

Le prime parole di Ignazio Moser e Matteo Diamante

In quarta posizione si è piazzato Ignazio Moser, che già aveva partecipato al GF Vip ed è stato tra i primi a tornare sui social dopo la fine del reality: "E voi? Cosa sareste disposti a fare per un piatto di spaghetti? Esperienza indimenticabile, grazie a tutti". Quinta Beatrice Marchetti, la modella che ha vissuto per quasi tutto il tempo separata dal resto del gruppo e ha fatto un'Isola in solitaria. Sesto Matteo Diamante, che ha dichiarato su Instagram di aver vissuto una bella Isola, che sicuramente ha incrementato la fama già guadagnata con La pupa e il secchio e viceversa: "Belin che isola!!! Si torna a casa pieno di rivincite e soddisfazioni. Come sono andato? Spero di esservi mancato balordi".

Ospiti Arianna Cirrincione e Cecilia Rodriguez

Per la prima volta, i concorrenti non hanno potuto rientrare in Italia per la finale (dal momento che è appunto necessaria una quarantena di due settimane) e il vincitore è stato proclamato direttamente in Honduras. Oltre i sei finalisti, hanno partecipato all'ultima puntata anche alcuni ospiti. Andrea Cerioli è stato raggiunto dalla fidanzata Arianna Cirrincione, con tanto di scherzo (inizialmente si è presentata Daniela Martani, con cui Andrea aveva litigato), mentre Cecilia Rodriguez è sbarcata per sostenere Ignazio Moser (e anche sua sorella Belen Rodriguez lo ha appoggiato da oltreoceano). A far visita ad Awed ci ha pensato suo fratello Davide Paciello.