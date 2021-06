Nel corso della finale dell'Isola dei famosi 2021, Awed ha ricevuto una bellissima sorpresa. Lo youtuber ha spesso evidenziato come gli altri concorrenti abbiano ricevuto messaggi e visite da parenti, fidanzati e amici. Lui, invece, ha ricevuto solo la parmigiana di sua madre. Stavolta Ilary Blasi ha trovato un modo originale di fare arrivare il suo piatto preferito sull'Isola. Lo ha sorpreso facendogli incontrare in Honduras il fratello Daniele Paciello.

L'incontro tra Awed e Daniele Paciello all'Isola dei famosi

Awed ha raggiunto la spiaggia con la promessa di poter mangiare, per la seconda volta, la parmigiana fatta dalle mani esperte di sua madre. Il giovane si è seduto a un tavolo, aspettando che entrasse lo chef. L'uomo in questione, con il volto mascherato, però era Daniele Paciello. Awed lo ha riconosciuto all'istante: "Ma è mio fratello, non ci credo". E lo ha abbracciato mentre entrambi si sono sciolti in lacrime. Dopo essersi ricomposto, ha ironizzato sul fatto che tra lui e il fratello non ci sia alcuna somiglianza. Il naufrago, infatti, è di carnagione scura e ha capelli e occhi castani. Daniele Paciello, invece, ha gli occhi azzurri e i capelli castano chiaro. Ma chi è Daniele Paciello?

Chi è Daniele Paciello

in foto: Nunzia e Daniele Paciello, fratelli di Awed

Di Daniele Paciello si sa veramente pochissimo. I dettagli sul suo conto sono alquanto scarni, anche perché non è un personaggio esposto pubblicamente come l'influencer Simone Paciello. Daniele è nato nel 1992 a Napoli. A febbraio del 2021 ha conseguito una laurea e si divide tra Napoli e Milano. Su Instagram condivide selfie, foto con la famiglia e con gli amici e scatti dei suoi viaggi (spesso in località italiane come la Puglia o la Sicilia) o delle sue visite al mare, luogo che ama profondamente. Al momento conta 3 mila fan, destinati probabilmente ad aumentare dopo essere apparso in tv e aver stregato gli spettatori con i suoi occhi di ghiaccio. Rispetta molto le sue radici ed è sempre presente per i suoi genitori e per i fratelli: oltre a Simone Paciello ha anche una sorella, Nunzia, che è nata il 21 giugno 1997 ed è anche lei laureata all’Università Federico II di Napoli.