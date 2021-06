Lunedì 7 giugno è andata in onda la finale dell'Isola dei famosi 2021. Per la prima volta, la proclamazione del vincitore si è tenuta direttamente in Honduras, per rispettare le norme anti-Covid. L'ultima puntata è stata condotta come sempre da Ilary Blasi con gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Awed è il naufrago che ha vinto l'Isola dei famosi 2021. Si è aggiudicato il montepremi di 100 mila euro. Cinquantamila saranno donati in beneficenza. Vediamo la classifica completa e come si è svolta la finale del reality di Canale5.

Awed (Simone Paciello) ha vinto, le prime dichiarazioni

Awed, poco prima di conoscere il verdetto, aveva spiegato a Ilary Blasi il sapore che avrebbe avuto per lui una eventuale vittoria: "Sono un eterno insicuro, non pensavo di arrivare fino a qui. Dedico questo percorso a chi si è sempre sentito escluso, a chi non fa parte di compagnie, a chi cerca da solo di evadere e trovare la sua strada, a chi insegue un sogno e si sente capito da pochi. Credete nei sogni, nelle cose più impossibili. Non arrendetevi mai. Se anche un essere così è sopravvissuto su un'isola deserta per 85 giorni, vuol dire che realmente ce la può fare chiunque". Il primo abbraccio è stato con il fratello Daniele Paciello.

La classifica completa della finale dell'Isola dei famosi 2021

1 – Awed;

2 – Valentina Persia;

3 – Andrea Cerioli;

4 – Ignazio Moser;

5 – Beatrice Marchetti;

6 – Matteo Diamante.

Come si è svolta la finale dell'Isola dei famosi 2021

La puntata finale dell'Isola dei famosi 2021, trasmessa lunedì 7 giugno, è stata ricca di prove e ospiti. Ha avuto inizio con lo scontro al televoto tra Awed e Matteo Diamante. Ad avere la meglio è stato Awed. A seguito di una successiva prova, Andrea Cerioli ha mandato al televoto flash Beatrice Marchetti e Ignazio Moser. Beatrice è stata eliminata. In seguito, è toccato a Ignazio Moser e Valentina Persia affrontare il televoto flash. Ignazio Moser è stato sconfitto e si è classificato quarto. I tre concorrenti rimasti hanno dovuto affrontare la temutissima prova del fuoco. Andrea Cerioli è riuscito a resistere per 1:14. Awed è rimasto esposto alla fiamma per 1:26. Valentina Persia per 1:29. Così, Awed e Andrea Cerioli si sono scontrati al televoto. Andrea Cerioli ne è uscito sconfitto. Awed, ormai in finalissima, è apparso sorpreso: "Grazie a chi ha sprecato anche soli 10 secondi per una persona inutile come me".

Così, è andata in scena la sfida finale tra Awed e Valentina Persia. La naufraga prima di conoscere il verdetto ha spiegato che nel corso di questa esperienza ha capito di potersi dedicare a se stessa senza per questo essere una cattiva madre:

"L'isola ha messo davanti allo specchio una donna con tante paure che ha capito che le paure, se affrontate con il cuore, si possono superare. Mi sono trasformata, mi sono regalata del tempo. Pensavo di non farcela inizialmente. Avevo paura di tutto. Avevo dimenticato la donna che sono per essere esclusivamente una mamma. Ho capito che ci si può dedicare del tempo ed essere una mamma. Continuerò a farlo così i miei figli cresceranno più sereni. Dedicherei la vittoria ai miei figli che sono le due metà che compongono il mio cuore".

Ospiti in Honduras, Cecilia Rodriguez fidanzata di Ignazio Moser che è stata protagonista di una proposta di matrimonio mancata, Arianna Cirrincione fidanzata di Andrea Cerioli e Daniele Paciello, fratello di Awed.