Belén Rodriguez è orgogliosa di Ignazio Moser. Lo ha scritto in una Instagram story la showgirl argentina che ha commentato così la finale dell'Isola dei famosi: “Sai che sono di poche parole ma vederti in questo programma mi ha fatto sentire fiera di essere ‘la tua cognata’. Sei stato un grande”. Ma l’intervento di Belén a sostegno di Ignazio non è bastato. Il pubblico ha deciso di eliminarlo quando il naufrago è finito al televoto contro Valentina Persia.

Ignazio Moser quarto classificato dell’Isola dei famosi

Ignazio Moser si è classificato al quarto posto all’Isola dei famosi 2021. Nonostante la prova del taglio dei capelli che aveva conquistato gran parte del pubblico a casa, il fidanzato di Cecilia Rodriguez non è riuscito a portare a casa la vittoria, né a salire sul podio.

Ignazio Moser ha rifiutato di chiedere a Cecilia Rodriguez su sposarlo

Ma Ignazio non ha voluto concedere tutto di se stesso, e soprattutto della sua storia con Cecilia Rodriguez, al reality show. Nel corso della finale la produzione ha fatto arrivare dall’Italia la sua compagna e gli ha consentito di riabbracciarla. Approfittando del momento romantico, la conduttrice Ilary Blasi ha proposto a Ignazio di chiedere ufficialmente la mano della sua compagna ma il naufrago ha rifiutato l’invito: “La nostra storia è nata sotto le telecamere, abbiamo già dato tanto. Adesso preferiamo viverci il nostro amore in privato”. Con questa motivazione, Moser ha preferito non chiedere la mano alla sua Cecilia. Lo farà, lo ha specificato, quando entrambi potranno godere della loro privacy. Ma il desiderio di sposare la fidanzata non è stato nascosto dal naufrago che ha lasciato intendere di essere pronto a fare un passo tanto importante. Lo farà, però, quando non si tratterà di un momento da offrire in pasto alle telecamere, come già accaduto altre volte nei reality show.