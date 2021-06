Sorpresa cattiva per Andrea Cerioli che viene convocato in spiaggia durante la finale dell’Isola dei famosi. Il naufrago, che aveva già visto la fidanzata Arianna arrivata in Honduras per sostenere la prova, ha raggiunto il set della sorpresa convinto di trovare la fidanzata Arianna Cirrincione. Ma dietro il telo ha trovato ad attenderlo una sorpresa non altrettanto gradita: Daniela Martani, ex naufraga dell’Isola con la quale l’ex tronista di Uomini e Donne ha litigato più volte.

Cerioli a Daniela Martani: “Ti sei regalata qualche minuto di visibilità”

Daniela non si è scomposta di fronte alla delusione di Cerioli. “Devo dirti delle cose. Sai cosa penso di te qui all’Isola”, ha esordito, “Sei stato lamentoso, pesantissimo, non ti sei goduto niente, hai aiutato poco il gruppo e soprattutto ti sei affrettato nei giudizi, in particolare nei miei confronti, dando delle sentenze pur non conoscendomi. Sono arrivata fino a qua dall’Italia per fare un gesto molto importante. Ti tendo la mano e voglio vedere se me la stringerai”. Ma Andrea non è sembrato troppo convinto: “Te la stringo anche ma credo che tu ti sia regalata un minuto di visibilità”.

L’abbraccio con Arianna Cirrincione

A stringerlo a sorpresa, interrompendo la lite con Daniela Martani, è stata la fidanzata Arianna Cirrincione arrivata alle spalle di Andrea questa volta per fargli una vera sorpresa. Il naufrago, abbracciandola dopo due mesi di lontananza, ha fatto fatica a trattenere la commozione poi ha ringraziato la produzione: “Ho fatto impazzire tutte le persone dello staff ma è stato stupendo e volevo ringraziare tutti. Non mi aspettavo questa sorpresa e non mi aspettavo di arrivare fino a qua”. Poi rivolto alla fidanzata ha aggiunto: “La vedo più magra, c’è qualcosa che non mi torna”. Ma lei lo ha insultato dopo avergli fatto il gesto dell’ombrello: “Str***”.