Lunedì 7 giugno si è conclusa l’edizione 2021 dell’Isola dei famosi. A conquistare il primo posto è stato Awed, votato dal pubblico a casa nel corso dello scontro finale con Valentina Persia, seconda classificata. Sul terzo gradino del podio si è accomodato Andrea Cerioli. Diversi i momenti chiave della puntata, dalla mancata proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez (Ignazio Moser non ha voluto consegnarle l’anello in diretta tv, rivendicando un momento di privacy) fino allo scherzo ad Andrea Cerioli che, convinto di rivedere Arianna Cirrincione, si è ritrovato di fronte a Daniela Martani.

Awed vince l’Isola dei famosi

Il vincitore dell’Isola dei famosi 2021, eletto per la prima volta direttamente dall’Honduras, è stato Awed. Il naufrago ha battuto i 6 colleghi finalisti, piazzandosi sul primo gradino del podio. Seconda classificata è stata Valentina Persia mentre Andrea Cerioli ha ottenuto la medaglia di bronzo. A votare per la sua vittoria è stato il pubblico da casa attraverso il televoto.

Ignazio Moser rifiuta la proposta di matrimonio

Ignazio Moser ha rifiutato di chiedere pubblicamente la mano alla compagna Cecilia Rodriguez. Il naufrago ha preferito non concedere quella parte della sua vita privata al reality, nonostante la spinta della conduttrice Ilary Blasi che aveva fatto pressione perché le regalasse un anello. “La nostra storia è nata in tv, abbiamo già dato. Questo momento deve restare privato”.

Mathieu imbarazzato non risponde al “ti amo” di Beatrice

Mathieu Magni, fidanzato di Beatrice Marchetti, è stato ospite della finale dell’Isola dei famosi. L’uomo non ha raggiunto l’Honduras ma ha voluto comunque collegarsi con la fidanzata. Vittima dell’emozione o probabilmente eccessivamente timido, non è riuscito a ricambiare la dichiarazione d’amore della modella.

Arianna Cirrincione abbraccia Andrea Cerioli

in foto: Foto IPA

Arianna Cirrincione è volata fino in Honduras per riabbracciare il fidanzato Andrea Cerioli. La donna è volata in Honduras per vedere il compagno dopo mesi di lontananza. Ma prima di poter rivedere la compagna, Andrea è stato vittima di uno scherzo perfido: convinto di essere a un passo dall’incontrare Arianna, il naufrago ha trovato ad attenderlo Daniela Martani.

La delusione di Valentina Persia, tradita da Awed

Valentina Persia non è riuscita a trattenere le lacrime dopo la nomination, apparentemente strategica, ricevuta da Awed. Il naufrago ha deciso di metterla al televoto contro Ignazio Moser. “Ci siamo ripromessi di arrivare in finale con Ignazio e Andrea, quindi nomino Valentina”. Ma la donna ha commentato delusa: “Aveva detto che voleva arrivare in finale con me”.