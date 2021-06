Mathieu Magni, fidanzato di Beatrice Marchetti, ha partecipato alla finale dell’Isola dei famosi 2021. L’uomo è apparso per la prima volta in video, superando la ritrosia che lo aveva spinto a restare lontano dai riflettori fino a oggi. Lo ha fatto per incoraggiare la compagna, arrivata a disputarsi la finale del reality show dopo avere praticamente vissuto da sola su Playa Imboscatissima per settimane.

Il biglietto di Mathieu a Beatrice Marchetti

Prima di vedere Mathieu Magni in studio – a differenza di Arianna Cirrincione e Cecilia Rodriguez, l’uomo non è volato in Honduras ma ha accettato di collegarsi con l’Honduras dallo studio dell’Isola a Milano – Beatrice ha ricevuto un suo biglietto. Avendolo riconosciuto, la modella si è sciolta in lacrime: non si aspettava che il compagno accettasse di partecipare a una puntata. “Una promessa è una promessa anche per il cuore più riservato”, le aveva scritto il compagno.

La dichiarazione di Beatrice, Mathieu non risponde

Quando le telecamere hanno inquadrato il compagno in studio, Beatrice si è sciolta in lacrime. “Ti ricordi di me?”, le ha chiesto lui e la fidanzata ha risposto commossa: “Certo che mi ricordo. Ti amo tantissimo. Sono contentissima che tu sia venuto, mi hai fatto un regalo enorme”. Il primo “ti amo” è caduto nel vuoto. Mathieu non ha ricambiato e ha chiesto: “Stai serena, sono qua volentieri solo per te. Per me hai già vinto. Quando le hanno chiesto se voleva restare sull’Isola da sola e ha accettato, ha vinto. Ha detto subito sì, gli altri hanno aspettato di essere convinti”. “Grazie amore mio, ti amo”, ha risposto ancora Beatrice ma anche la seconda dichiarazione è caduta nel vuoto e l’uomo, probabilmente non abituato alle telecamere, ha preferito non rispondere. Una mancanza che Beatrice non ha notato, oppure sulla quale ha preferito soprassedere.