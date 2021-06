La finale dell'Isola dei famosi 2021, andata in onda lunedì 7 giugno su Canale5, è stata ricca di prove. Una in particolare ha causato la delusione di Valentina Persia. Ad un'ora dalla proclamazione del vincitore, Awed è riuscito ad aggiudicarsi una prova che consisteva nell'eseguire un percorso legati a una corda. Così, ha potuto scegliere quale dei naufraghi rimasti mandare al televoto flash.

La scelta di Awed delude Valentina Persia

Ignazio Moser che si è sciolto dalla corda e ha rinunciato alla prova, è andato automaticamente al televoto flash. Awed, all'anagrafe Simone Paciello, ha dovuto scegliere chi sottoporre con lui al giudizio del pubblico. Il concorrente ha spiegato: "Il mio sogno, prima che iniziasse questa finale, era di condividerlo anche con Ignazio. Il mio sogno era vedere un podio fatto da me, Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Non me ne voglia Valentina, ma la mia scelta è lei". Valentina non ha nascosto la sua delusione: "Se me lo aspettavo? Assolutamente no. Abbiamo iniziato questo sogno insieme, prima di Ignazio e Andrea. Pensavo mi portasse più avanti. Confido nel pubblico, che devo fare".

Valentina Persia ha sconfitto Ignazio Moser al televoto

Valentina Persia ha avuto modo di ricevere una bellissima sorpresa. Ha potuto parlare – sebbene a distanza – con la madre e il fratello. Poi ha conosciuto il verdetto del televoto. Valentina ha fatto bene ad affidarsi al pubblico. La sua fiducia negli spettatori è stata ripagata. Ha superato lo scontro al televoto flash contro Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato eliminato con il 52% dei voti e ha commentato: "Sono arrivato dopo tutti gli altri, va bene così. Già arrivare qui è stato bellissimo. Grazie per le sorprese e grazie a tutta la squadra che lavora dietro le quinte". Valentina Persia ha ricevuto il 48% dei voti e ha continuato la sua corsa verso la vittoria.