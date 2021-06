Una prova deludente quella di Arianna Cirrincione all’Isola dei famosi 2021. La fidanzata di Andrea Cerioli è volata fino in Honduras per incontrare il fidanzato ma una volta sbarcata sulla spiaggia, ha scoperto che solo una tra lei e Cecilia Rodriguez avrebbe potuto incontrare il compagno: “Dovrete sfidarvi in un duello molto faticoso. Solo la vincitrice vivrà un momento romantico con il proprio uomo, l’altra dovrà rientrare in Italia”. Ha provato a protestare la sorella di Belén: “Ci siamo fatte un viaggio abbastanza lungo per rivedere i nostri uomini”, ma Ilary Blasi è rimasta irremovibile: “Quella che perde gli fa ‘ciao ciao’ con la mano”.

Arianna Cirrincione perde la sfida

Una volta posizionate sul girarrosto, Arianna e Cecilia hanno dato il via alla “macchina infernale” ma la fidanzata di Andrea Cerioli è riuscita a resistere solo una manciata di secondi prima di cadere. Il naufrago, deluso, ha commentato: “Fa niente, amore. Sei durata due secondi più del previsto. Il girarrosto non aveva nemmeno cominciato a girare”. Arianna è stata quindi gentilmente invitata dalla conduttrice a raggiungere la barca che l’avrebbe riportata indietro in attesa di tornare in Italia.

Tommaso Zorzi protesta, ma è uno scherzo

Quando Arianna si è accomodata sulla barca convinta che non avrebbe rivisto Andrea, Tommaso Zorzi ha protestato: “Si è fatta 9000 chilometri, Ilary. Questa è un’idea tua”. Ma Ilary, una volta chiuso il collegamento con la Palapa e con la spiaggia, ha ammesso che si trattava solo di uno scherzo. Sia Arianna che Cecilia potranno rivedere i fidanzati prima di dovere rientrare in Italia insieme a loro una volta terminata la finale che incoronerà il vincitore dell’Isola dei famosi 2021. Ma il momento della reunion è stato rimandato. Prima anche Andrea e Ignazio Moser dovranno sottoporsi a una prova.