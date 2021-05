Ventunesima puntata dell'Isola dei Famosi, i naufraghi sono ormai giunti alla semifinale e sono sempre più vicini alla chiusura del loro percorso. Dopo Andrea Cerioli e Ignazio Moser, rispettivamente primo e secondo finalista, a conquistare il terzo e il quarto posto direttamente alla finale sono Awed e Matteo Diamante.

Awed è il terzo finalista

Stanchi e ormai quasi privi di forze, ma non di determinazione, i naufraghi hanno dato il tutto per tutto per conquistare il posto che potrebbe valergli al vittoria dell'Isola dei Famosi. Una prima prova è stata giocata da Awed, Valentina Persia, Myrea Stabile e Matteo Diamante e tra i quattro concorrenti a superarla è stato lo youtuber partenopeo che una volta conquistato il titolo di finalista non è riuscito a trattenere le lacrime. A lui è toccato dover scegliere chi tra i suoi compagni dovesse andare al televoto: "Il mio più grande obiettivo è andare in finale, l’ho raggiunto e vorrei al mio fianco persone a cui voglio bene. Non posso far altro che fare il nome di Myrea" dichiara il naufrago che quindi costringe la giovane ex Pupa a non potersi giocare il posto da finalista.

Matteo Diamante conquista la finale

La sfida successiva è quella tra Valentina Persia e Matteo Diamante. I due devono poter raggiungere una piattaforma posta al centro di due postazioni in legno da cui entrambi devono partire, muovendosi grazie a delle tavole su due corde. Sin dall'inizio a dimostrare una maggior tenacia è Matteo che, infatti, conquista l'obiettivo prima della sua avversaria e diventa ufficialmente il quarto finalista dell'Isola dei Famosi. Il destino di Valentina Persia, invece, verrà deciso tramite un televoto con Myrea da cui una delle due naufraghe uscirà vincitrice e l'altra dovrà abbandonare per sempre l'Honduras ad un passo dalla conclusione del reality.