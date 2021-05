Nella ventunesima puntata dell'Isola dei Famosi i naufraghi sono arrivati quasi alla fine del loro percorso ed ecco che, dopo aver scoperto il terzo e il quarto finalista, dopo un televoto flash sottoposto al pubblico a conquistare il quinto posto in finale è, infatti, Valentina Persia che ha sconfitto Myrea Stabile al televoto.

Valentina Persia verso la finale

Una vittoria conquistata con tenacia e determinazione dalla comica romana che è sempre stata desiderosa di approdare in finale ed è stata, infatti, accontentata dal pubblico che l'ha premiata portando lei, unica donna, tra tutti gli uomini a contendersi il titolo di vincitrice dell'Isola dei Famosi, escludendo Beatrice Marchetti e Isolde Kostner che stanno continuando la loro avventura su Playa Paloma. Non appena Ilary Blasi ha comunicato il nome della quinta finalista, la prescelta ha immediatamente esultato dedicando questo traguardo ai suoi figli: "Lorenzo, Carlotta, questo è per voi. Sono contenta di essere arrivata fin qui".

Myrea Stabile torna in Italia

Diverso il destino di Myrea Stabile che, invece, avendo già trascorso del tempo su un'isola segreta non ha potuto godere della possibilità di continuare il gioco su Playa Paloma, dove attualmente ci sono Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. La giovanissima naufraga ha salutato affettuosamente i suoi compagni d'avventura: "Siete meravigliosi, vi porterò sempre con me. Grazie di tutto". Assoldata, poi, da Ilary Blasi è stata convinta ad essere l'attrice di uno scherzo crudele ai danni della bella modella bresciana che per lungo tempo è stata da sola su Playa Emboscada. Myrea, infatti, prima di prendere la barca che l'avrebbe portata lontano dall'Isola per poi arrivare in Italia, ha fatto credere all'indossatrice di dover prendere il suo posto, eliminandola senza preavviso.