Non si fermano le sorprese e soprattutto i televoto lampo all'Isola dei Famosi 2021. La semifinale, dopo aver visto l'eliminazione di Isolde Kostner che ha beneficiato del paracadute di Cayo Paloma, si arricchisce di un sesto finalista in un televoto lampo proprio tra le due naufraghe rimaste nell'isola "di riserva": Isolde e Beatrice. Un finale a sorpresa, nessuno si aspettava che alla fine sarebbe stata proprio lei la naufraga a lasciare per sempre il gioco.

La sesta finalista: la cronaca di quello che è successo

Tutto comincia da Miryea Stabile, eliminata definitivamente dopo la sfida con Valentina Persia (quinta finalista dopo Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Awed e Matteo Diamante) che arriva a Cayo Paloma per eliminare Beatrice. Ma era solo uno scherzo: Miryea Stabile è stata eliminata definitivamente e Ilary Blasi annuncia quindi il televoto lampo che manderà una tra Beatrice Marchetti e Isolde Kostner. A sorpresa, è stata proprio Beatrice Marchetti la naufraga che ha conquistato il sesto posto per la finale dell'Isola dei Famosi 2021. Un colpo di scena dopo l'altro in questa semifinale dell'Isola dei Famosi 2021.

Le reazioni delle naufraghe

Isolde Kostner, grande favorita, è stata felice di vedere l'amica Beatrice Marchetti in finale: "Io sono felicissima per lei, penso che se lo merita e le auguro di vincere. Io sono contentissima di tornare a casa dalla mia famiglia e non vedo l'ora di riabbracciare tutti". Beatrice Marchetti commenta a caldo l'arrivo in finale: "Sono riuscita a conquistare la finale e sono davvero contenta". Ora le carte si mischiano: restano sei naufraghi alla fine e sembrano tutti avere quasi le stesse possibilità di portare la vittoria a casa. Grandi favoriti restano Awed, Ignazio e Andrea, subito dietro c'è Valentina Persia, poi proprio Beatrice e infine Matteo Diamante.