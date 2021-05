Isolde Kostner è stata eliminata dalla semifinale dell'Isola dei Famosi 2021. Tutti i segnali avevano dato nell'aria questa possibilità, soprattutto le sensazioni personali della ex sportiva. Eppure, il sondaggio di Fanpage.it aveva sancito l'eliminazione di Matteo Diamante (il 75% dei votanti avrebbe voluto buttare fuori l'influencer). Purtroppo Isolde Kostner non ci sarà nella finale del 7 giugno. Il bacio di Giuda è proprio per Matteo, che passa direttamente in nomination a fine puntata: "Ho scelto Matteo perché tutti gli altri hanno sofferto di più sull'Isola".

Isolde Kostner a Cayo Paloma

L'eliminazione di Isolde Kostner non ha tolto completamente dai giochi la ex sportiva. Come di consueto, Ilary Blasi ha ricordato al pubblico a casa che dopo l'eliminazione Isolde Kostner viaggerà alla volta di Cayo Paloma dove potrà decidere se esporsi ancora e giocare per rientrare in gioco oppure lasciare per sempre il gioco. A Cayo Paloma ci sono Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti. Se decide di restare, si giocherà tutto a un televoto lampo che manderà uno dei tre a casa. Altrimenti resteranno ancora i due naufraghi e Isolde Kostner tornerà a casa.

Roberto Ciufoli eliminato definitivamente

Isolde Kostner alla fine ha deciso di restare a Cayo Paloma. L'ex sciatrice se la gioca a un televoto lampo – che si chiude proprio in questa puntata – con Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti. Uno tra i tre lascerà definitivamente il gioco. Al televoto lampo passano Isolde e Beatrice e Roberto Ciufoli è stato definitivamente eliminato: "Esco con un cuore grande così, fantastico grazie".

I quattro finalisti dell'Isola dei Famosi 2021

La puntata del 31 maggio dell'Isola dei Famosi decreterà il terzo e il quarto finalista. Dopo Andrea Cerioli e Ignazio Moser saranno proclamati altri due finalisti tra i naufraghi rimasti in gioco. A un passo dalla finale, tutti ci tengono ad arrivare all'ultimissimo giro. Tra i favoriti: Valentina Persia, Awed e Miryea. I tre naufraghi si giocano due posti.