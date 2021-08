Il primo trailer de La casa di Carta 5: “Arrendersi non fa parte del piano” Netflix ha diffuso il trailer del primo volume de “La casa di Carta”, arrivata alla sua quinta e ultima stagione. La prima parte della serie, infatti, arriva il 3 settembre ma per assistere al gran finale bisognerà aspettare dicembre. Intanto, già dalle prime immagini trasuda una certa emozione.

A cura di Ilaria Costabile

Mancano poche settimane al ritorno su Netflix di una delle serie più amate di sempre: La Casa di Carta. L'ultima stagione, la quinta, è divisa in due volumi e del primo la piattaforma streaming ha diffuso anche il trailer ufficiale. Sono queste le immagini che aprono il capitolo conclusivo di una delle storie che più hanno appassionato il pubblico e che promette di garantire un finale da mozzare il fiato, per chiudere in bellezza la missione de Il Professore e i suoi adepti.

Il trailer del primo volume

Il 3 settembre i seguaci de La Casa de Papel potranno finalmente sedersi e gustarsi i primi episodi dell'ultima stagione della prima serie originale Netflix che ha letteralmente ammaliato il mondo. Dopo quattro stagioni in cui è accaduto tutto quello che sarebbe potuto accadere e la trama della storia è diventata sempre più intricata, l'atto conclusivo della banda sta ormai per compiersi e, come si percepisce dalle prime immagini del trailer che, quindi, accompagnano lo spettatore, l'odore della fine è sempre più forte per tutti i protagonisti.

La fine della serie arriverà a dicembre

Come già anticipato, la serie sarà divisa in due volumi, quello di cui la piattaforma ha diffuso il trailer e un secondo che porterà alla fine, indiscutibile, della serie e che apparirà sulla piattaforma a partire dal 3 dicembre. Un'era sta per finire e in questi mesi in cui sono state ultimate anche le riprese, l'ultimo scatto sul set risale al 14 maggio, non sono mancati messaggi nostalgici e ringraziamenti da parte degli attori, alcuni dei quali hanno trovato la notorietà proprio grazie ai ruoli interpretati nella serie e che gli hanno permesso di essere riconosciuti in tutto il mondo, oltre che far decollare le loro carriere.

Leggi anche La casa di carta 5 divisa in due parti: le date di uscita su Netflix degli ultimi volumi

La Casa di Carta primo record di Netflix

La Casa di Carta è stato il primo fenomeno streaming lanciato da Netflix che, poi, nel tempo ha prodotto altri contenuti che hanno scatenato l'attenzione e la curiosità del pubblico, diventando tra i più visti come Bridgerton o La regina degli scacchi. Ma alla creatura di Alex Pìna va il merito di aver spianato la strada a tutte le nuove produzioni che, con il tempo, sono diventate il pane quotidiano degli appassionati di serie tv.