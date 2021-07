Amici 21, Maria De Filippi potrebbe creare un premio dedicato a Michele Merlo La nuova edizione di Amici partirà da sabato 18 settembre, nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5. Le indiscrezioni parlano di una stagione all’insegna del ricordo di Michele Merlo. Maria De Filippi potrebbe istituire un premio speciale in onore e ricordo del cantante che ha fatto parte del talent.

Amici 21, la nuova edizione del talent ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda su Canale 5 a partire da settembre con le puntate preparatorie. Quest'anno si partirà da sabato 18 settembre, nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5. La prima puntata è molto attesa perché sarà la prima dopo la tragica notizia che ha sconvolto tutto l'universo "Amici": la morte di Michele Merlo.

Le anticipazioni sulla prima puntata di Amici

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, quest'anno dovrebbe aprirsi proprio con un omaggio al giovane cantante Michele Merlo. Scomparso a soli 26 anni in seguito a un'emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante, la morte di Michele Merlo ha lasciato il mondo di "Amici" e della musica senza parole. Sembra quindi auspicabile che Maria De Filippi, rimasta particolarmente colpita dalla scomparsa del suo ex allievo, preparerà per la prima puntata un grande omaggio. Qualcosa che proseguirà anche per la prima puntata del live. Sarà molto probabilmente un'edizione tutta dedicata a lui.

Il saluto di Maria De Filippi

E ha colpito molto, al tempo, il saluto speciale di Maria De Filippi per Michele Merlo: "Eri un ragazzo speciale", aveva scritto su Instagram.

Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso. Così ci sei apparso dal primo momento in cui ti abbiamo visto e così sei rimasto fino all’ultimo giorno che hai trascorso in casetta. La tua era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l’esatto contrario. A volte prevaleva una cosa, a volte l’opposto. Tu eri entrambe le cose. E quando cantavi, quando eri al centro del palco a fare quello che ti piaceva di più al mondo, il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva mostrare al mondo senza filtri, senza paure. Eri Mike Bird e stavi cantando. Eri nel tuo elemento naturale, la valvola di sfogo per i tuoi pensieri profondi che ti esplodevano in petto e che avevi tanta voglia di condividere con il mondo.

Un premio dedicato a Michele Merlo

Stando alle indiscrezioni, la prima puntata di Amici 21 trasmessa il 18 settembre su Canale 5, avrà in programma un omaggio alla figura di Michele Merlo. Ma c'è di più: Maria De Filippi starebbe pensando all'istituzione di un premio speciale che porterà proprio il nome di Michele Merlo.