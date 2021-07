Jaime Lorente dopo La casa di carta: “Per Denver sono finito in terapia” Manca sempre meno all’uscita su Netflix dell’attesissima quinta stagione de La casa di carta. Jaime Loreto, Denver nella serie tv, racconta i problemi che lo ha portato ad avere il suo personaggio, la difficoltà nel distinguere il ruolo dalla vita vera e la gestione di una improvvisa quanto inaspettata notorietà. “Ho avuto bisogno di una terapia, ne ho bisogno e ne avrò bisogno, di sicuro”, ha confidato l’attore a GQ Spagna. “Nel bene e nel male è stato intenso, è stato pesante”.

A cura di Giulia Turco

Jaime Lorente da Denver de La casa di carta a Nano di Elite, ora è El Cid nel sequel della serie tv disponibile su Amazon Prime Video. Non si arresta il successo dell'attore spagnolo, reso famoso dai suoi ruoli nella serialità di successo degli ultimi anni. Una fama che ha spinto Jaime Lorente a cambiare vita, nonostante l'attore continui tutt'ora a rifiutare l'idea della notorietà. Come racconta in un'intervista rilasciata a GQ Spagna, sarebbe stato Denver in particolare a mettere a dura prova la sua vita e il suo equilibrio, lasciando che spesso tra persona e personaggio non ci fossero più confini.

Jaime Lorente in analisi dopo La casa di carta

“Ho avuto bisogno di una terapia, ne ho bisogno e ne avrò bisogno, di sicuro", ha confidato Jaime Lorente sulle pagine di GQ Spagna. "Ho una persona che mi fissa una serie di linee guida perché, alla fine, quello che ho sofferto nel bene e nel male è stato improvviso, è stato molto intenso, è stato pesante. E tutto è successo in pochissimo tempo, quindi mi sono impegnato con me stesso e con le persone che mi vogliono bene, ho dovuto lasciarmi aiutare a fare tutto nel miglior modo possibile”, ha spiegato. Un problema che è riuscito ad affrontare grazie al supporto della sua famiglia e delle persone vicine, che lo hanno aiutato a superare i suoi "inferni".

Quando esce La casa di carta 5 su Netflix

Il 14 maggio Netflix annunciava la fine delle riprese della quinta stagione de La casa di carta, con un commovente messaggio e una foto del cast al completo: "Quella che era iniziata come una rapina, è finita come una famiglia. Si conclude il quinto capitolo de La Casa de Papel / Money Heist. Grazie a tutti i fan per aver fatto parte di La Resistencia! Non vediamo l'ora di mostrarvi come finisce questa storia". Pochi giorni dopo è arrivata la conferma della data di uscita ufficiale della tanto attesa quinta stagione, disponibile in due parti: "Li abbiamo accompagnati con il fiato sospeso per quattro stagioni e ora eccoci qua. #LCDP: Parte 5, Volume 1 dal 3 settembre. Volume 2 dal 3 dicembre".