Nonostante la sua eliminazione dall'Isola dei Famosi ad appena una settimana dall'inizio, Akash Kumar continua a far parlare di sé. L'ormai ex naufrago sta trascorrendo il periodo in isolamento alle Honduras, tappa obbligatoria prima di poter tornare in Italia per un confronto diretto con Tommaso Zorzi e con lo studio. In attesa del confronto che, come apprende Fanpage.it ci sarà, visto che i rapporti tra il modello e la produzione del reality sono sereni, emergono nuove conferme sulla sua identità. Il suo passaporto pubblicato su Instagram toglie ogni dubbio, una volta per tutte si spera, sul "mistero" del suo vero nome e sul vero colore dei suoi occhi.

Akash Kumar è il vero nome del modello indiano

Per settimane ha tenuto banco il mistero attorno alla vera identità di Akash, volto non nuovo alla tv, ex concorrente di Ballando con le stelle e Temptation Island. Ai tempi dello show con Milly Carlucci il modello si faceva chiamare Pablo Andrea Romero, in altre occasioni televisive soltanto Andrea P. e in passato anche Pedro Pablo. Lui stesso ha spiegato che un ex agente lo avrebbe convinto ad usare quei nomi d'arte, perché avrebbero funzionato meglio nel mondo dello spettacolo. Il suo vero nome però è Akash Kumar., lo confermano i dati trascritti sul suo passaporto. Il blogger Amedeo Venza ha messo online, sul suo profilo Instagram, la prima pagina del documento di Akash, confermando così la sua vera identità.

I documenti di Akash confermano che i suoi occhi sono azzurri

"Akash Kumar, nato il 16 novembre 1991 a Delhi (India), statura 1991 cm, occhi: azzurri". Il passaporto del modello, rilasciato nel luglio 2016, chiarisce una volta per tutte che Akash non fa uso di lenti a contatto colorate, ma che i suoi occhi sono propriamente di color ghiaccio. Il documento comunque non nega il fatto che in passato il modello possa essersi comunque sottoposto ad un intervento di trapianto dell'iride, come si vocifera. Lui ha sempre smentito. Ma per lo meno mette a tacere alcune delle polemiche che lo hanno coinvolto nelle ultime settimane.

Akash Kumar sarà ospite in studio all'Isola dei Famosi

Pare che il modello sarà presto in studio a L'Isola dei Famosi per spiegare l'amaro in bocca che ha dimostrato di avere già dai primi giorni di permanenza alle Hounduras. D'altronde nessuno si aspettava che, dopo aver dimostrato tanta sicurezza di sé, Akash potesse scegliere volontariamente di non rimanere alle Honduras. Sembra che il modello covi malumori dei quali non sono ancora chiari i motivi. Difficile altrimenti spiegare la stizza del ragazzo che dopo la sua fuori uscita ha declassato il reality definendolo un prodotto "troppo trash" e scagliandosi contro l'opinionista Tommaso Zorzi, ormai palesemente volto di punta per la stagione Mediaset.