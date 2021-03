Akash Kumar è sparito, ha chiuso il suo profilo Instagram e cucito la bocca. La sua uscita dall'Isola dei Famosi 2021 con l'abbandono volontario di Parasite Island è stata scandita da parole pesanti e screen di chat private che hanno fatto discutere molto. Al centro, i due ‘morti di fama‘, come li ha definiti nelle stories IG caricate nella notte del suo rientro in albergo, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, colpevoli di averlo attaccato in studio per via dei suoi svariati nomi e soprattutto per i ritocchini estetici: "Han detto che mi sono rifatto, sembrano usciti da Frankenstein tutti quanti e criticano me, sono fatti di gomma, sembrano il circo Orfei, che mondo trash, sono basito. Sono quattro morti di fame che hanno bisogno di notorietà".

Le chat private con Tommaso Zorzi che ci provava

Un mondo trash come più volte ribadito dal bell'Akash, che aveva già fatto molto discutere, anche nei corridoi Mediaset, per le dichiarazioni rilasciate in quel breve lasso di tempo sull'Isola dei Famosi, quando si era detto contrario a chiamarlo reality perché troppo trash e lontano dalle sue corde, preferendo il termine talent. Un modello con aspirazioni elevante, un gradino sopra gli altri, che di certo non ha fatto dell'umiltà la sua carta vincente. E senza dubbio non ci è riuscito nemmeno fuori, poiché la pubblicazione delle chat private con Zorzi, nelle quali il vincitore del GF Vip ci provava esplicitamente con lui, hanno fatto storcere il muso a molte persone sui social.

Akash Kumar dirà la sua verità nella prima intervista

Vada per le offese agli opinionisti dell'Isola 2021, ma la pubblicazione di conversazioni private proprio non è scesa ed è stata alla base di una shitstorm abbastanza prevedibile. Anche perché Zorzi è reduce di un successo enorme e ha un grandissimo consenso popolare, cosa che urta violentemente con il tentativo di Akash Kumar di minare la sua credibilità come professionista partendo da fatti legati al suo privato. Nessuno dei due però ha parlato: Akash chiuso nel silenzio di un profilo con le luci spente, Tommaso intento a registrare il Maurizio Costanzo Show che andrà in onda stasera. Voci ipotizzano che la cosa finirà in tribunale e che per questo motivo il modello indiano ha rimosso tutto in fretta e furia. Di sicuro qualche programma Mediaset avrà la meglio sulla prima intervista ufficiale ad Akash, nell'intento di spiegare per bene questa intricata vicenda fatta di accuse nel presente macerate su bocconi amari del passato.