in foto: Foto IPA

Akash Kumar è rimasto all’Isola dei famosi per solo una manciata di giorni ma ha lasciato il segno, in particolare nella puntata della sua eliminazione. Dopo avere incassato l’esito del televoto che, a furor di popolo, ha premiato Angela Melillo, il modello ha deciso di rientrare in Italia. A nulla sono servite le richieste di Fariba Teherani e della conduttrice Ilary Blasi che, infastidita dal rifiuto di Akash, lo ha infine liquidato frettolosamente chiedendogli di “prendere il suo sacchetto e tornare in Italia”.

La diretta infuocata dopo l’eliminazione dall’Isola dei famosi

Una volta abbandonato gioco e set, Akash ha pubblicato una diretta di fuoco su Instagram. Reduce da una puntata particolarmente movimentata, segnata dall’ennesimo confronto con l’opinionista Tommaso Zorzi, il modello ha deciso di rendere pubblica una chat privata con Tommaso. “Non hai vinto tu, ho vinto io”, gli aveva detto nel tentativo di avere l’ultima parola in uno scontro cominciato in diretta. Contenuti infuocati cancellati poco dopo, quando Akash ha deciso di privatizzare il suo profilo. Considerato lo scontro con l’opinionista, il fastidio malcelato della conduttrice, le accuse mosse al programma in merito ai contenuti trash e la diretta di fuoco seguita alla puntata, in che rapporto è rimasto Akash con l’Isola dei famosi e, soprattutto, sarà in studio una volta rientrato in Italia o diserterà la trasmissione?

Akash Kumar sarà all’Isola dei famosi

Secondo fonti vicine a Fanpage.it, il rapporto tra Akash Kumar e la produzione dell’Isola dei famosi sarebbe sereno. Il modello, concorrente del reality per appena una settimana, sarà regolarmente nello studio del reality dopo la quarantena obbligatoria cui sono costretti a sottoporsi tutti i concorrenti una volta rientrati dall’estero. Akash, quindi, dovrebbe affrontare Tommaso Zorzi, Ilary Blasi e il pubblico dell’Isola tra due settimane, come previsto.