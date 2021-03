È Akash Kumar il concorrente eliminato dall'Isola dei famosi 2021, nella terza puntata in onda lunedì 22 marzo. Il pubblico al televoto ha sancito l'uscita del giovane modello do origine indiana. Salva l'altra nominata, l'attrice e soubrette Angela Melillo. La scelta degli spettatori ha sollevato un po' di malumore tra gli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi: per quanto Akash abbia suscitato qualche antipatia, il suo carattere fumantino può portare un po' di pepe nelle dinamiche del gioco. Prima del verdetto, il giovane ha peraltro vinto una gara di resistenza contro Gilles Rocca, consentendo al suo gruppo di conquistare una maschera da sub.

Akash potrà restare a Parasite Island

Kumar avrà comunque la possibilità di restare in gioco. In questa prima parte del reality, i concorrenti eliminati hanno una seconda chance, quella di trasferirsi a Parasite Island (la zona già abitata da Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo) anziché tornare in Italia. Nel corso della puntata, il ragazzo sarà chiamato a decidere in proposito.

Chi è Akash Kumar

Classe 1991, Akash Kumar è nato a Nuova Delhi da papà indiano e mamma brasiliana ma, dopo la separazione dei genitori, è venuto a vivere con la madre a Verona ancora piccolissimo. Lavora da anni come modello e studia recitazione, ma non disdegna la televisione: prima di partecipare all'Isola dei Famosi, dove si è subito messo in mostra per gli scontri con Tommaso Zorzi e una certa grinta, ha fatto Ballando con le stelle. Akash sta facendo parlare per alcuni particolari "controversi": in passato si è fatto conoscere anche con i nomi di Pablo e Andrea, ma ha chiarito di chiamarsi Akash Kumar e di aver adottato dei nomi d'arte su suggerimento di un agente. Inoltre, sono sorti dubbi sul colore dei suoi ormai celebri "occhi di ghiaccio". Sono davvero stati schiariti con un intervento chirurgico, come qualcuno ha insinuato? Lui ha negato, sostenendo di non portare neppure le lenti.