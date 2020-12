Venerdì 18 dicembre è andata in onda la ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini con gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Diversi i momenti chiave della puntata, dall’eliminazione inaspettata di Cristiano Malgioglio al momento di profonda sincerità vissuto da Adua Del Vesco che ha ammesso in diretta di provare dei forti sentimenti per Dayane Mello, sentimenti che non riesce ancora a definire.

Filippo Nardi è stato squalificato

A inizio puntata, Alfonso Signorini ha convocato Filippo Nardi nel confessionale per mostrargli una slip con alcune delle frasi pronunciate nella Casa. Nardi si è scusato ma una volta tornato in salotto è arrivato il comunicato che ne ha decretato la squalifica: “Filippo, sai che stare nella Casa del Grande Fratello richiede attenzione. Hai usato espressioni che hanno violato le regole e lo spirito del programma. La conseguenza è inevitabile: sei squalificato dal gioco”.

Entra Cecilia Capriotti, l’accoglienza di Tommaso e Stefania

“Mamma, com’è invecchiata male la Yespica”, così Tommaso Zorzi accoglie Cecilia Capriotti nella Casa. Ma è uno scherzo realizzato su invito del conduttore Alfonso Signorini che aveva chiesto ai suoi vipponi Tommaso e Stefania Orlando di accogliere la nuova entrata con tutta la perfidia della quale sono capaci. Cecilia, bloccata da un freeze, non ha potuto rispondere ai due. I due Vip l’hanno perfino obbligata a restare nel cucurio invece che entrare nella Casa.

Malgioglio: “Adua e Dayane si sono baciate”

Alfonso Signorini ha interrogato Adua Del Vesco in merito al rapporto con Dayane Mello. “Per lei provo qualcosa che non avevo mai provato”, ha ammesso l’attrice. La sua sembra una dichiarazione d’amore, pronunciata peraltro senza mai fare il nome del fidanzato Giuliano Condorelli. Il gossip più piccante arriva da Cristiano Malgioglio. “Nel magazzino si stavano baciando”, ha rivelato il cantautore.

Cristiano Malgioglio eliminato, i Vip chiedono rientri

Cristiano Malgioglio è stato eliminato a sorpresa a poche settimane dal suo ingresso nella Casa. I Vip in Casa pensano a uno scherzo, tanto che Alfonso Signorini è costretto a intervenire per spiegare loro che l’eliminazione è reale. Gli inquilini della Casa di Cinecittà hanno chiesto al GF di consentire al cantautore di rientrare nella Casa in qualità di guest star per almeno un’altra settimana, così da trascorrere il Natale in compagnia ma l’artista ha rifiutato.

Pierpaolo chiede a Elisabetta il significato dell’aereo

Pierpaolo viene convocato in confessionale e Alfonso Signorini gli dà la possibilità di salutare Elisabetta Gregoraci. Pretelli ne approfitta per chiederle un’informazione che gli sta a cuore: “Ho ricevuto un aereo. Sullo striscione c’era scritto ‘Eli ti aspetta, la verità è fuori’”. Ma il conduttore lo interrompe: “Ti stai già facendo i film. Basta, ho già concesso troppo”.