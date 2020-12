Puntata particolarmente ricca quella di venerdì 18 dicembre del Grande Fratello Vip, durante la quale non mancheranno le novità, come l'entrata di nuovi concorrenti all'interno della casa più spiata d'Italia, come annunciato da Alfonso Signorini. A varcare la soglia della porta rossa sarà Cecilia Capriotti, definita dal conduttore in un'intervista a GF Party: "Simpaticissima e pronta a mettersi in gioco".

Capriotti nella casa, lo scherzo di Zorzi e Orlando

Alfonso Signorini ha spiegato che Cecilia Capriotti si aspettava un ingresso da diva, dalla porta rossa. Invece, è stata messa nel cucurio. La showgirl ha commentato: "Soffro anche di claustrofobia". Poi è scattato il freeze e attraverso un vetro ha conosciuto Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che le hanno fatto uno scherzo. Tommaso Zorzi ha commentato:

"Com'è invecchiata male la Yespica. Noi ce la siamo meritata la casa, non è che può arrivare la prima sgallettata ed entrare. Secondo me, una settimana nel cucurio tempra. La facciamo uscire il 25 dicembre mattina. Pela le patate per il timballo di Natale".

Stefania Orlando gli ha fatto eco: "Chi è? Ha un vestito dei cinesi. Poi con quei bracciali finti. Non è la Gregoraci, lo so, si capisce". Quando ha potuto parlare di nuovo, Cecilia Capriotti ha replicato: "Alfonso, per carità una cattiveria, io me ne vado". Signorini non si è trattenuto: "Siete due stron** allucinanti". Ma si è trattato solo di uno scherzo. Conosciamo meglio la nuova concorrente del Grande Fratello Vip.

Dopo l'Isola dei Famosi pronta per il GF

Il nome di Cecilia Capriotti non è del tutto nuovo a coloro che sono avvezzi al mondo della tv, dal momento che l'abbiamo vista in molti programmi televisivi e anche in veste di attrice. La sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip non era preventivata, ma il suo è uno degli ultimi ingressi previsti per il mese di dicembre. Non si tratta però, della sua prima esperienza in un reality show, dal momento che già aveva partecipato come concorrente a L'Isola dei Famosi nel 2018, nella stessa edizione alla quale partecipò Paola Di Benedetto che, tra l'altro, ha vinto la precedente edizione del reality condotto da Signorini.

Le altre apparizioni in tv

Non solo reality, ma anche altri programmi televisivi hanno visto protagonista Cecilia Capriotti. Classe 1976, partecipa a Miss Italia nel 2000 ed è dal concorso di bellezza che si può dire sia partita la sua carriera nel mondo dello spettacolo. La 44enne è stata scelta anche per interpretare dei piccoli ruoli in film di un certo successo, come "No problem" con Vincenzo Salemme, "To Rome with Love" il film diretto da Woody Allen e anche "Uomini sull'orlo di una crisi di nervi". Tra le sue apparizioni televisive ricordiamo anche quella nell'edizione di "Ballando con le stelle" nel 2011 dove ballò al fianco di Samuel Peron.

La vita privata

Dopo una relazione diversi anni fa con Andrea Perone, l'attuale compagno di Sabrina Ferilli, Cecilia Capriotti ha trovato la sua l'amore in Gianluca Mobilia. I due si sono fidanzati nel 2014, dopo essersi conosciuti durante una vacanza a Panarea e l'attrice non ha mai nascosto che si fosse trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. Nel 2016, poi, sono andati a vivere insieme e proprio quell'anno sono diventati genitori della piccola Maria Isabelle.