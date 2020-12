Sono stati giorni intensi per Pierpaolo Pretelli. Il concorrente del Grande Fratello Vip 2020, ha parlato a lungo del suo rapporto con le donne, ha riflettuto sulla sua ex compagna Ariadna Romero ed è apparso sempre più complice con Giulia Salemi. Nella puntata del reality trasmessa il 18 dicembre, il concorrente non ha avuto la possibilità di parlare della complicità crescente con Giulia ma, durante la nomination, è riuscito a parlare con Elisabetta Gregoraci. "Ciao Pier. Mi ha scritto tua madre. Ha detto che sono bella e che saluta Nathan. E io ho scritto ad Ariadna", gli ha raccontato la conduttrice. Pierpaolo ha colto l'occasione al volo per chiedere alla donna il significato di uno striscione volato oggi sopra la casa che lo ha mandato in confusione: "Mi è arrivato un aereo oggi. C’era scritto ‘Pierpaolo, Eli ti aspetta. La verità la trovi fuori’”, ma Signorini li ha interrotti: "Adesso ti stai già facendo un film. Basta, ho già concesso troppo".

Il blocco con le donne e il riferimento a Elisabetta

Nei giorni scorsi, Pierpaolo Pretelli è scoppiato a piangere, parlando del blocco che ha con le donne. Il gieffino ha spiegato che quando un rapporto tende a farsi più serio, non riesce più a coltivarlo. Così, ha riflettuto su come ogni volta mandi a monte le sue relazione, spesso richiedendo troppe attenzioni:

"Con Elisabetta ho provato cose che si provano all'inizio. Quando però inizio ad avere un rapporto più intenso, mi blocco. C'è un punto in cui non riesco ad andare avanti. La cosa con Elisabetta non è proprio partita, ma fuori, da quando sono single ho conosciuto delle ragazze, ma poi non riesco… […] Io sono sempre stato fidanzato e vedermi single da due anni e mezzo mi fa pensare che ho dei problemi da risolvere. Forse sono distruttivo per la coppia. Io sono uno che dà tanto, ma allo stesso tempo sono pesante. Pretendo tante attenzioni e certezze perché fondamentalmente sono insicuro".

Pierpaolo Pretelli riflette su Ariadna Romero

L'incontro con Ariadna Romero non ha lasciato indifferente Pierpaolo Pretelli. Il gieffino ha riflettuto molto su come la madre di suo figlio sia apparsa radiosa. Ha capito che tiene tanto a lui e che i piccoli screzi che avrebbero caratterizzato gli ultimi tempi, sarebbero ormai un lontano ricordo: "È una persona che tiene a me, è stata molto molto carina, anche quando abbiamo fatto la videochiamata. Strano…insolito, rispetto agli ultimi tempi. Mi ha fatto piacere che sia venuta, mi ha smosso delle riflessioni. Magari vedendomi qui ha rispolverato l'immagine che ha di me…mi passano per la mente tutti i momenti belli insieme…stando qui mi faccio tremila film".