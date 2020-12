Pierpaolo Pretelli si è abbandonato nuovamente alle lacrime nella Casa del Grande Fratello Vip. Stavolta non c'entrerebbe il ricordo di Elisabetta Gregoraci, ma piuttosto un malessere interiore più profondo che ha spinto Pierpaolo a interrogarsi sul suo rapporto con le donne dopo la fine della lunga e importante relazione con Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo. Da allora, Pretelli non è più riuscito a provare un sentimento così forte, come ha spiegato durante un momento di confidenza con Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta nella sauna. Per questo si è convinto di avere una sorta di "blocco" che gli impedisce di innamorarsi.

Con Elisabetta ho provato cose che si provano all'inizio. Quando però inizio ad avere un rapporto più intenso, mi blocco. C'è un punto in cui non riesco ad andare avanti. La cosa con Elisabetta non è proprio partita, ma fuori, da quando sono single – cioè da due anni e mezzo – ho conosciuto delle ragazze, ma poi non riesco…

Pretelli "incapace di innamorarsi"

Andrea Zelletta ha provato a rassicurarlo in tutti i modi e a convincerlo che non esiste nessun blocco: "Non c'è qualcosa di non risolto, semplicemente non hai trovato la persona giusta". Pierpaolo ha però continuato a fare un'autoanalisi dei suoi rapporti con l'altro sesso. Ha spiegato inoltre che la relazione con Ariadna Romero è finita per incompatibilità caratteriale, quando pure erano ancora innamorati.

Io sono sempre stato fidanzato e vedermi single da due anni e mezzo mi fa pensare che ho dei problemi da risolvere. Forse sono distruttivo per la coppia. Io sono uno che dà tanto, ma allo stesso tempo sono pesante. Pretendo tante attenzioni e certezze perché fondamentalmente sono insicuro. Mi blocco perché non riesco a innamorarmi.

Le lacrime di Pierpaolo

Anche Malgioglio si è detto certo che l'unico problema di Pierpaolo sia trovare la ragazza giusta che gli dia delle emozioni e lo spinga a essere se stesso. Lo ha inoltre spronato a godersi il più possibile l'esperienza al Grande Fratello Vip, che potrebbe lanciare la sua carriera: "Sai fare tante cose". Al contempo, Cristiano è certo che Pretelli abbia "perso la brocca per Elisabetta": "Io da fuori ti vedevo e dicevo: che cretino ‘sto ragazzo, ha tutto e piange. Tu e lei siete due mondi completamente diversi. Può esserci l'amore tra due mondi diversi, ma lei voleva un ragazzo cui appoggiarsi. Si era molto affezionata a te, mentre tu provavi qualcosa di più. Se lei ha giocato con i sentimenti penso sia terribile ma non voglio credere che l'abbia fatto. Perché devi essere triste? Hai un rapporto bellissimo con la tua ex, hai un figlio meravigliosa. Non devi piangere. L'amore arriva quando meno te lo aspetti". Pierpaolo a quel punto è scoppiato in un lungo pianto. Se Zelletta è convinto che si tratti di un semplice sfogo, Cristiano l'ha spinto a riprendersi: "Non piangere, se ti vede tuo figlio piange anche lui. Se esco venerdì e ti vedo piangere spacco la televisione" (video completo).