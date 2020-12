La puntata del Grande Fratello Vip 2020, trasmessa venerdì 18 dicembre, ha dato i suoi verdetti. Innanzitutto un concorrente è stato squalificato. Come facilmente prevedibile dopo le frasi volgari indirizzate a diverse ragazze della casa e in particolare a Maria Teresa Ruta, Filippo Nardi è stato squalificato. Poi Cristiano Malgioglio è stato eliminato.

Cristiano Malgioglio eliminato dal GF Vip

A scontrarsi al televoto in questa puntata decisiva sono stati Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio. La prima vip a salvarsi è stata Maria Teresa Ruta, che si è commossa: "Grazie pubblico, io non merito tutto questo affetto. Vi vengo a trovare uno per uno". Poi Alfonso Signorini ha permesso ai nominati di salutare un concorrente. Cristiano Malgioglio ha deciso di salutare Dayane Mello: "Ha la mia stessa pazzia e mi ha commosso la sua storia, ti auguro di vincere il Grande Fratello". Tommaso Zorzi ha salutato Stefania Orlando: "Mi dispiace se ho avuto dei dubbi sul nostro rapporto, ma tu me li hai chiariti subito. Tu e Francesco Oppini mi avete fatto recuperare la fiducia nei rapporti". Anche Giacomo Urtis ha scelto Dayane Mello. La ritiene un'amazzone. Il conduttore ha svelato che l'eliminato della puntata del Grande Fratello Vip del 18 dicembre è Cristiano Malgioglio, che ha commentato: "A volte si ha molta paura dei leoni. Sono felicissimo. Abbiamo passato delle giornate meravigliose".

La richiesta dei vipponi

Dayane Mello è scoppiata a piangere. Aveva legato moltissimo con lui. Pupo ha accusato i concorrenti di nominare le persone e poi piangere per la loro uscita. Maria Teresa Ruta ha chiesto la possibilità di fare tornare Cristiano Malgioglio in casa e permettergli di restare almeno fino a Natale: "Ha la famiglia in Sicilia, non può raggiungerli, non può restare qui come ospite? Ha bisogno di trascorrere Natale con qualcuno". Alfonso Signorini ha detto che proverà a inoltrare questa richiesta sia al Grande Fratello Vip che a Malgioglio: "Anche a me fa tristezza pensarlo da solo a Natale". Ecco, intanto, le percentuali: Tommaso Zorzi 55%, Maria Teresa Ruta 32%, Giacomo Urtis 6,8%, Cristiano Malgioglio 6,2%.

Cristiano Malgioglio si rifiuta di rientrare nella casa

Cristiano Malgioglio, una volta arrivato in studio, ha spiegato ad Alfonso Signorini: "Ho sentito quello che hanno detto. Comunque no, non vado lì dentro, non torno no". Notando la commozione del conduttore ha commentato: "Ma piangi anche tu? La vita è talmente bella". Antonella Elia lo ha invitato a casa sua per le feste e gli ha promesso: "Non litigheremo". Anche Alfonso Signorini vorrebbe invitarlo a casa sua, ma lui ha rifiutato. Il conduttore, poi, ha fatto sapere che il Grande Fratello ha deciso che al netto del rifiuto di Malgioglio, il paroliere non può comunque rientrare nella casa.

Malgioglio contro Giulia Salemi

Alfonso Signorini ha fatto vedere al vip eliminato un video in cui attaccava Giulia Salemi dopo essere stato nominato da lei. In studio, ha spiegato: "Credo che sia il personaggio più inutile che il Grande Fratello abbia mai avuto, è di una falsità mostruosa. È molto triste che io debba confrontarmi con una ragazza che vuole fare un cammino, io ho una carriera artistica bellissima". In collegamento con la gieffina, ha ribadito: "Sei falsa e sciocca. Mi sono arrabbiato perché non ha dato una motivazione alla nomination". Poi, senza ascoltare con troppa attenzione le motivazioni di Giulia, ha tagliato corto: "Alfonso io non voglio dare popolarità a questa persona. Ti consiglio di leggere qualche libro tesoro perché non hai cultura. Chiudiamo la busta".