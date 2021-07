La seconda puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. Come già annunciato dalle anticipazioni, il viaggio nei sentimenti di Tommaso e Valentina ha subito una svolta imprevista. Il 21enne romano, che in un primo momento si era presentato per la sua gelosia ossessiva, ha deciso di tradire la fidanzata con la single Giulia, lasciandosi andare ben più di un momento di attrazione. Se tra i due giovani è scattata la passione, non è lo stesso per le coppie di fidanzati, che sembrano uscire da oltre un anno di lockdown privi di ogni coinvolgimento fisico uno per l'altra.

Il bacio di Tommaso Eletti e Giulia Cerini

È scattato il bacio tra Tommaso e la single Giulia, il primo di una lunga serie che sembra aprire le danze ad una appassionante storia d'amore nata nel villaggio. Tommaso Eletti è stato immortalato dalle telecamere di Temptation Island mentre si scambiava delle carezze con la “tentatrice” Giulia sotto le coperte. Tommaso ha provato a giustificare il tutto con le presunte colpe della fidanzata, che ha "osato" indossare un bikini al suo ingresso nel villaggio. "Che figura di mer** fa con mia madre, con le persone che ci conoscono. Doveva fare capire da subito che non le faceva piacere essere toccata e invece non l'ha fatto".

Il falò di confronto tra Tommaso e Valentina

Si conclude il percorso di Tommaso e Valentina a Temptation Island. I due si rivedono al falò di confronto immediato. È Valentina a chiamarlo, esasperata dai comportamenti di Tommaso che si è spinto ben oltre il limite. Non solo il bacio appassionato con la single Giulia Cerini, ma una vera e propria storiella d'amore nata all'improvviso e in maniera del tutto inaspettata tra il gelosissimo fidanzato e la bionda tentatrice. "Io sono entrato qua sicuro del nostro amore e del fatto che ti saresti comportata bene. Vedendo il primo video però…Ti sei dimenticata di quanto sono malato", prova a difendersi lui. Ma Valentina prende una decisione irrevocabile.

I video piccanti di Natascia e le lacrime di Alessio

Natascia ha spiegato che uno dei motivi principali della loro crisi risiede nell'intimità. La giovane ha raccontato: "Non gli vado bene neanche nell'intimità. Mi vuole diversa". Poi ha aggiunto: "Lui ha scoperto un video, anzi più di uno, nel mio telefono. E lui lì si è sentito…ha pensato ‘perché io no?'". Natascia ha parlato della stessa cosa anche alle altre fidanzate: "Sai quando non hai rapporti con il tuo uomo? È una cosa che fanno tutti. E lui si è arrabbiato". Presumibilmente, Alessio avrebbe trovato dei video hot sul telefono di Natascia. Da precisare che tali video non ritraevano la donna, come lei stessa ha chiarito.

Claudia: "Quando Ste si avvicina ho l'ansia"

Quando Ste viene convocato da Filippo, ad attenderlo ci sono le confessioni di Claudia che parla apertamente dei loro problemi in intimità con il single Luke. "Lui non è molto cambiato, si avvicina e mi cerca ma è diventata una cosa meccanica. In ambito caratteriale non mi trovo più bene e questo si ripercuote nell'intimità. Cerco scuse, mi irrigidisco, non riesco proprio: mi prende l'ansia appena si avvicina. Mi sembra faccia il viscido. Di mio sono molto passionale, ma ormai mi sento spenta e lui non mi chiede nemmeno più il perché", ammette lei lasciando il suo fidanzato nel gelo più totale seduto al falò. "Anche se lui non c'è, mi sento bene. Non sento tutta quella mancanza che speravo o mi immaginavo di sentire".

Manuela non vuole fare l'amore con Stefano

Manuela Carriero è sempre più in crisi con il suo fidanzato Stefano Sirena a Temptation Island 2021. La ragazza si è avvicinata al single Luciano Punzo, al quale ha ammesso: “Non ho voglia di fare l’amore con lui perché lo vedo come una cosa sporca. Specialmente come lo fa lui. Non mi sento desiderata, è come se facesse una cosa meccanica”. Nel frattempo, il feeling con il tentatore è sempre più forte. Convocata al falò, Manuela non riesce a trattenere la rabbia ascoltando le parole del fidanzato: "È uno schifo di persona. Mi fa sentire brutta". E ha aggiunto: "Dice che si vede che il seno è rifatto e che è brutto". Infine, ha ammesso che vorrebbe un fidanzato come il single Luciano.