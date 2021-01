Lunedì 4 gennaio è andata in onda la trentunesima puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini con il supporto da Antonella Elia e Pupo nel ruolo di opinionisti. Diversi i momenti chiave della puntata: dall’incontro tra Pierpaolo Pretelli e la madre, che sembra non essere rimasta conquistata dal sentimento nato tra il figlio e Giulia Salemi, allo scontro acceso (e condito da insulti) tra Antonella Elia e Samantha De Grenet.

Lo scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet

Antonella Elia, opinionista del reality show, è entrata nella Casa per affrontare Samantha De Grenet dopo lo scontro della scorsa settimana. Ma una volta di fronte a lei l’opinionista l’ha insultata. “La regina del gorgonzola”, le ha detto, “Sei una str*** e una borgatara ripulita male. Sei anche ingrassata”. Non si è scomposta Samantha che ha risposto: “Sei una signora”.

La madre di Pierpaolo: “Tuo figlio a casa ti guarda”

La madre di Pierpaolo Pretelli è entrata nella Casa per consigliare al figlio di limitare le effusioni con Giulia Salemi. “Tuo figlio a casa ti guarda”, lo ha rimproverato prima di conoscere, solo velocemente, la concorrente con la quale Pretelli ha cominciato una storia d’amore. Le stesse raccomandazioni, però, non erano arrivate quando Pierpaolo corteggiava Elisabetta Gregoraci.

Giacomo Urtis incontra suo padre

Giacomo Urtis ha avuto la possibilità di incontrare suo padre che non ha ancora accettato la sua omosessualità. “Ho vissuto a lungo con una donna, ma mi sembrava di vivere un film non mio”, ha spiegato lui prima di raccontare che il padre non avrebbe ancora accettato la sua omosessualità. Giacomo si è sciolto quando il padre ha fatto il suo ingresso nella Casa. L’affetto tra padre e figlio è fortissimo.

Giulia Salemi a rischio eliminazione: “Aspetterò Pierpaolo fuori”

Giulia Salemi e Giacomo Urtis hanno raggiunto lo studio del Grande Fratello Vip per apprendere il risultato del televoto. Poco prima di scoprire che sarebbe rimasta nella Casa, Giulia ha analizzato il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, confermando di pensare alla loro storia come a qualcosa di importante. “Se dovessi uscire? Lo aspetterò fuori”, ha chiarito la Salemi.

Il rapporto di Andrea Zenga con il padre

Andrea Zenga ha raccontato il rapporto con il padre Walter, campione di calcio che non vede da anni. “Dai 14 lo avrò sentito un paio di volte”, ha raccontato il concorrente, cresciuto con la madre e il fratello. Ancora ignoti i motivi dell’assenza del genitore al quale, però, Andrea non vuole attribuire colpe.